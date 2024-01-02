該集團上載的初步文件顯示，是次上市融資，主要用於業務管理和門店運營的數字化、加強供應鏈能力、品牌建設和消費者互動、增聘員工及產品研發專家。目前創始人王雲安目前在該公司持股43.21%，寧波梅山保稅港區美興私募基金管理為首的龍珠、紅杉相關的Max Mighty、美國Coatue 34及Abbeay Street Capital Inc，分別在該公司上市前持股8%、4%、1%及0.2%。

古茗目前主打銷售果茶飲品、奶茶飲品及咖啡飲品等。受惠門店網絡擴張及商品銷售額增長，截至2023年9月底止9個月，錄得稅後利潤10.02億元（人民幣、下同），按年大增2.64倍，並且扭轉2022年底止負資產的情況，錄得淨資產近2.05億元。其經調整利潤率為18.7%，按年增加4.5個百分點；毛利率達31%，按年增加3.2個百分點。其更稱，可能在可預見的未來就普通股支付現金股息。

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