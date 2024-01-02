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中國最大連鎖茶飲店古茗入表申來港上市 高盛及瑞銀為保薦人

內地最大的大眾現製茶飲店品牌古茗控股，已向聯交所提交上市申請，並且已經委任高盛（亞洲）及瑞銀為保薦人。現時該集團已經在內地15個省份開店逾9000家，位於浙江及福建省的門店各佔逾2000間及1000間，並在去年內售出逾12億杯飲品。其在二線及以下城市的門店數量佔總門店數量的79%，小程序的註冊會員人數約9400萬名，去年第四季度的季度活躍會員人數佔超過3600萬名。

該集團上載的初步文件顯示，是次上市融資，主要用於業務管理和門店運營的數字化、加強供應鏈能力、品牌建設和消費者互動、增聘員工及產品研發專家。目前創始人王雲安目前在該公司持股43.21%，寧波梅山保稅港區美興私募基金管理為首的龍珠、紅杉相關的Max Mighty、美國Coatue 34及Abbeay Street Capital Inc，分別在該公司上市前持股8%、4%、1%及0.2%。

古茗目前主打銷售果茶飲品、奶茶飲品及咖啡飲品等。受惠門店網絡擴張及商品銷售額增長，截至2023年9月底止9個月，錄得稅後利潤10.02億元（人民幣、下同），按年大增2.64倍，並且扭轉2022年底止負資產的情況，錄得淨資產近2.05億元。其經調整利潤率為18.7%，按年增加4.5個百分點；毛利率達31%，按年增加3.2個百分點。其更稱，可能在可預見的未來就普通股支付現金股息。

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