文章日期：2024年1月2日 17:45
萬科企業（2202）公布，去年全年合同銷售金額3761.2億元（人民幣‧下同），按年跌9.8%，涉及合同銷售面積2466萬平方米，跌6.24%。
單計去年12月，合同銷售金額329.8億元，按年跌17.1%；合同銷售面積256.7萬平方米，按年少10.53%。
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