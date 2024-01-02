文章日期：2024年1月2日 18:00
港交所（0388）公布，香港銀行同業結算有限公司新任主席邢桂偉加入成為其風險管理委員會（法定）成員。有關委任是根據《證券及期貨條例》作出，邢桂偉接替香港銀行同業結算有限公司前任主席紀睿明出任該職。
由今年1月1日起，港交所風險管理委員會的成員，包括主席史美倫、周胡慕芳、何漢傑、郭珮芳、梁仲賢、梁柏瀚、孫煜及邢桂偉。
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