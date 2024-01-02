該公司表示，去年快手知識類直播達3,600萬場，包括非遺傳承在內的傳統文化主播數量超過19萬。文藝類主播數量按年增長36%，遊戲主播日均開播數逾15萬，遊戲活躍創作者按年增長42%，能在快手上找到的遊戲IP超過5000種。

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