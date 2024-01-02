資料顯示，螞蟻集團原先在雅仕維持股，馬雲及井賢棟則因為在螞蟻集團的主要股東如君瀚等有一致行動人士協議的安排，故技術上兩人要以個人名義，提交在有關公司的持股，但是他實際上沒有在該等公司直接持股。

根據馬雲最新申報，他因為有關終止協議的安排，他因此視為不再持有雅仕維、亞博科技（8279）、北京友寶在線科技（2429）、合肥維天運通信息科技（2482）、眾安在綫（6060）及阜博（3738）7.36%、55.71%、19.84%、22.17%、10.74%及5.16%權益。另他同時申報沒有持有合肥維天運通信息科技的內資股權益，涉8.32%。

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