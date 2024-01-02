隨著螞蟻集團旗下支付寶（中國）網路技術公司變更為無實際控制人之後，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲及拍檔井賢棟緊接向港交所申報，隨去年12月28日杭州雲鉑投資諮詢公司（下稱雲鉑）訂立的購股協議下之一致行動協議終止之後，雲鉑亦終止出任原先為螞蟻集團主要股東之一的杭州君瀚股權投資合夥企業（有限合夥）（下稱君瀚）之一般合伙人。透過有關安排，馬雲據此不再持有雲鉑任何權益，並轉為持有君瀚的新任一般合伙人之20%權益。經此一變，他技術上一併終止在雅仕維（1993）等6間公司的持股申報。
資料顯示，螞蟻集團原先在雅仕維持股，馬雲及井賢棟則因為在螞蟻集團的主要股東如君瀚等有一致行動人士協議的安排，故技術上兩人要以個人名義，提交在有關公司的持股，但是他實際上沒有在該等公司直接持股。
根據馬雲最新申報，他因為有關終止協議的安排，他因此視為不再持有雅仕維、亞博科技（8279）、北京友寶在線科技（2429）、合肥維天運通信息科技（2482）、眾安在綫（6060）及阜博（3738）7.36%、55.71%、19.84%、22.17%、10.74%及5.16%權益。另他同時申報沒有持有合肥維天運通信息科技的內資股權益，涉8.32%。
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