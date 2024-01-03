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港股半日跌205點 網遊股逆市靠穩 蘋概股捱沽 舜宇瑞聲跌逾3%

港股半日向下，臨近半日收市進一步走低，最多跌過223點，低見16564點，半日收市跌205點或1.22%，報16583點，大市成交金額389億元；國指跌65點或1.16%，報5606點。恒生科技指數收報3626點，跌2.37%。    

大型科技股普遍下跌，阿里巴巴（9988）跌2.68%，收報72.7元；騰訊（0700）升0.74%，收報298.8元；美團（3690）跌2.2%，收報77.65元；小米（1810）跌3.49%，收報14.94元；百度（9888）收報111.9元，跌2.95%；快手（1024）收報51.15元，跌1.63%；嗶哩嗶哩（9626）收報90.55元，跌3.62%；京東（9618）收報105.2元，跌4.19%。

據報中宣部出版局局長遭免職，網遊股逆市靠穩，其中網易（9999）收報147.8元，升1.16%；中手游（0302）收報1.28元，跌1.54%；禪遊科技（2660）收報5.49元，升1.86%。心動公司（2400）收報9.84元，跌0.71%

巴克萊警告iPhone需求將放緩，隔夜蘋果股價受挫，蘋果概念股跌勢明顯。舜宇（2382）跌3.62%，收報65.2元；瑞聲（2018）收報21.75元，跌3.55%；丘鈦（1478）收報3.96元，跌5.26%；高偉電子（1415）收報21.4元，跌6.14%；比亞迪電子（0285）收報35.2元，跌1.81%。

花旗降新世界（0017）評級，目標價下調至9.2元，新世界半日收報11.36元，跌3.07%。其餘本地地產股亦向下，新鴻基地產（0016）收報81.45元，跌2.46%；長實集團（1113）收報38.15元，跌0.91%；恒地（0012）收報22.8元，跌3.18%；信和置業（0083）收報8.27元，跌0.96%。  

不少車企銷售目標不理想，汽車股普遍走低，「蔚小理」捱沽。蔚來（9866）收報65.55元，跌5%；小鵬（9868）收報54.3元，跌3.72%；理想汽車（2015）收報136元，跌2.44%。其餘車股方面，吉利（0175）收報8.23元，跌1.44%；比亞迪（1211）收報208.8元，跌0.29%；長城汽車（2333）收報9.29元，跌6.26%；廣汽集團（2238）收報3.59元，升0.56%。

煤炭股續升，神華（1088）收報27.75元，升0.91%，暫錄八連升；兗煤（1171）收報15.72元，升1.68%；中煤能源（1898）一度創52周高，見7.54元，收報7.46元，升0.54%。

藍籌中以東方海外（0316）表現最好，升1.72%，收報112.2元；京東健康（6618）表現最差，跌5.5%，收報36.1元。

 

 

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