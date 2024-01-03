今次初步方案包括提出五個選項，包含了本金削減和轉股的元素。當中包含將其適用債務轉換為不同的美元計價新票據，或美元/人民幣計價新貸款，為該等債權人提供不同結構，包括無本金削減的純展期（分別以票據和貸款授信的形式）、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期以及附帶部分轉股的展期，以滿足該等債權人不同的偏好和需求。

同時，對於附帶轉股元素的選項，於生效日的建議轉股價為公司股份現行交易價格的倍數，而後續階段的轉股價可能會有所不同。轉股考慮以一種最終期限為7年的工具進行，附帶於生效日及其後每個週年日強制轉股的元素

此外，集團披露，截至2023年6月底就境外債務而言，集團應佔計息負債總額（不包括應計利息）約為70億美元，其中包括優先票據未償還本金額約40億美元、可換股債券未償還本金額約18.95億港元、優先永續證券未償還本金額約3億美元、無擔保貸款授信未償還本金額約23億美元以及項目層面債務未償還本金額約1.105億美元。

此外，截至2023年6月底的應佔現金餘額約為192億元（人民幣，下同），投資性物業公平值約為456.25億元。

旭輝指，自2023年下半年至2032年期間，集團境內開發項目所產生的累計現金流總額在償還項目層面債務之後，估計約為1,040億元至1,150億元。集團考慮因應市況及資產運營狀況，逐步出售其一部分投資物業及境外資產，預期可為集團增加整體流動資金約120億元至140億元。可償還境外債務的累計現金流總額估計約為300億元至350億元。

其他報道

港股半日跌205點 網遊股逆市靠穩 蘋概股捱沽 舜宇瑞聲跌逾3%

包浩斯上季香港同店銷售增長1% 澳門增18%

滬深三大指數半日向下 深證成指、創板指跌1%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR見近2個月低

據報百度調整辦公福利政策 不再供應冰箱福利等小型食品

網易遊戲全線產品增設「未成年人模式」

菲律賓證券交易所交易暫停 官員未回應

蔚來伙隆基綠能光伏發電充換電站

匯控將推出國際支付應用程式Zing 英國率先試行 搶佔國際支付市場

新世界跌2.6% 遭花旗降評級 目標價下調至9.2元

Rivian上季交付1.4萬輛電動車 遜預期

A股三大指數低開 人行今淨回籠5580億元

恒指低開163點 蘋果概念股受壓 舜宇瑞聲跌逾1%

中軟國際伙鴻蒙 自研智聯產品和全場景解決方案

美股出師不利 港股ADR指數向下 蘋果美股收跌 留意相關供應鏈

路透：中宣部出版局局長遭免職 涉網遊監管新規

煜盛文化：清盤呈請為濫用程序 會尋求駁回

巴克萊下調蘋果評級至「減持」 目標價降至160美元

美股開局不利 納指跌1.64% 蘋果遭降評級 收跌3.6%