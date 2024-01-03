報道引述一名股份制商業銀行的高層消息指，該行已開始收緊對小型內地銀行的拆借標準，並停止購買資產總值少於400億美元（約3123.74億港元）銀行的債券；另一大型國有銀行消息人士則指出，所屬的銀行已檢討位於東北、內蒙以及河南省等，高風險及負債較高的小型銀行拆借情况。

報道引述中國外匯交易中心（CFETS）數據指，中國中小型銀行佔國內銀行拆借市場交易量的一半。

其他報道

瑞銀：增加24小時通關口岸 對港零售和旅遊業帶來負面影響

港股連跌兩個交易日 恒指跌142點 恒科指瀉1.8% 京東健康挫近6%藍籌最弱

AI手機登場？三星電子預告本月18日發布新產品

華夏幸福據報未如期償還債務重組協議的協定本金

山姆團︱東瀛遊：深圳團近爆滿 加開惠州辦年貨團 會在山姆超市留足一日

滬深三大指數個別走 滬指一枝獨秀

機管局將發行40億元高級票據 首度涉足港元公開機構債市

羽田飛機相撞事故 日本航空提供免費更改行程和退票服務

許正宇：家族辦公室稅務寬免及「新資本投資者入境計劃」有利實體經濟

比亞迪去年第四季全球銷量逾52萬輛 超越特斯拉成為電動車霸主

匯豐首予中遠海能「買入」評級 料其盈利增2.4倍

【有片：埋身擊】加密貨幣有望挑戰高位 投資者應繼續持有

摩通上調領展評級至「增持」 目標價升至53元

旭輝︰已向債權人提交初步重組方案 望削債最多40億美元

港股半日跌205點 網遊股逆市靠穩 蘋概股捱沽 舜宇瑞聲跌逾3%

包浩斯上季香港同店銷售增長1% 澳門增18%

滬深三大指數半日向下 深證成指、創板指跌1%

港元拆息個別發展 一個月HIBOR見近2個月低

據報百度調整辦公福利政策 不再供應冰箱福利等小型食品

網易遊戲全線產品增設「未成年人模式」

菲律賓證券交易所交易暫停 官員未回應

蔚來伙隆基綠能光伏發電充換電站