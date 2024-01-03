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路透：內地大型銀行開始收緊中小型行拆借標準

據路透社引述消息人士報道，中國兩大國有銀行及一家股份制商業銀行，加強檢視中小型銀行資產質素，並收緊拆借標準，以抑制不斷惡化內房問題，防止進一步出現經濟問題，帶來信貸風險。有兩位消息人士表示，兩大國有銀行將決定降低銀行間拆借額度，並將風險較高的小型銀行拆借期限縮短；人民銀行及國家金融監督管理總局拒絕就此回應路透社。

報道引述一名股份制商業銀行的高層消息指，該行已開始收緊對小型內地銀行的拆借標準，並停止購買資產總值少於400億美元（約3123.74億港元）銀行的債券；另一大型國有銀行消息人士則指出，所屬的銀行已檢討位於東北、內蒙以及河南省等，高風險及負債較高的小型銀行拆借情况。

報道引述中國外匯交易中心（CFETS）數據指，中國中小型銀行佔國內銀行拆借市場交易量的一半。

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