該行指出，港股以金融、地產兩大板塊為主，而相關板塊正受高息、貸款增長乏力以及經濟增長放緩的影響，預料今年有關板塊仍會拖累整體市場表現。雖然今年利率有望下跌，但相信僅少部分板塊具吸引力。

另外，該行認為，香港與內地關係密切，若內地經濟增長速度遜預期，本港經濟復蘇速度亦會受拖累。

從各行業來看，該行預計，本港樓價及成交量於今年下半年仍會下跌，銀行對房地產的風險佔其貸款的34-55%，貸款增長的疲軟可能會持續到2024年。部分板塊會出現輕微的復蘇，包括濠賭、公用、電訊、保險股及航空股等。該行對港股維持「中性」立場，並認為其估值接近10年低位，有一定吸引力。

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