Fila方面，安踏管理層預期，品牌旗下鞋類及功能性產品，至2025年銷售可增長40%。至於2024年表現，管理層預計毛利率將有少量增長空間，營業利潤率就會取決於品牌組合、品牌投資等波動因素。

該行認為，安踏強大的品牌定位及多品牌策略，有助集團進一步擴大市場份額；運動服飾產業或可受惠於運動參與率上升、消費能力加強以及政策支持，可帶動安踏估值表現。高盛給予安踏體育「買入」評級，目標價116元。

其他報道

銀娛派一個月酌情花紅

大摩料港住宅樓價跌10% 調高信置及九龍倉置業至「增持」

匯證對港股維持「中性」立場 恒指目標降至19300點

路透社：中證監非正式地要求 機構優先發行股票型基金

匯豐歡迎機管局發債 客戶認購獲八免

嘉華國際簽訂40億元循環貸款及定期貸款

中銀：建議可抽3至5手機管局零售債 機管局：可讓市民參與三跑融資

廣汽據報最快年內分拆電動車業務來港上市

機管局零售債設每季提早贖回機制 投資者可全額取回本金和未付利息

【有片：埋身擊】歐元兌美元仍回吐向下 不急於買歐元沽美元

華為據報陸續解散美國及加拿大公關及政府關係團隊

半日沽空金額減5% 阿里沽空增31%

恒指半日跌23點 科指跌1.1% 速騰聚創半日跌2%

綠城管理上月新拓代建費增兩成至104億人幣

KeeTa據報香港市佔率達31% 單量份額超越Deliveroo

麥當勞中國伙菜鳥 探索供應鏈數字化

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見2個月低 中長線息續創逾3個月低

機管局推2.5年50億港元零售債券 年利率4.25厘

證券時報：A股互動平台 調整為非交易時段答覆 避免引發交易異常波動

情人節︱尖沙咀維港巨型LED求婚示愛牆 發表1分鐘愛的宣言

內地網民分享香港窮遊攻略 用旅發局100元餐飲券食美心燒鴨飯 免費在公園斟水

恒指低開72點 下試20天線 科指跌0.7% 速騰聚創上市平開

First Quantum 擬向江銅售贊比亞銅礦