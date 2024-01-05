高盛發表研究報告，安踏體育（2020）管理層有信心可實現2023年的整體銷售目標，維持安踏品牌2023至2026年收入年複合增長10%至15%指引；受惠於產品組合改善，產品平均售價上調5%。
Fila方面，安踏管理層預期，品牌旗下鞋類及功能性產品，至2025年銷售可增長40%。至於2024年表現，管理層預計毛利率將有少量增長空間，營業利潤率就會取決於品牌組合、品牌投資等波動因素。
該行認為，安踏強大的品牌定位及多品牌策略，有助集團進一步擴大市場份額；運動服飾產業或可受惠於運動參與率上升、消費能力加強以及政策支持，可帶動安踏估值表現。高盛給予安踏體育「買入」評級，目標價116元。
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