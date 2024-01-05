恒指今早低開72點，高位升99點，低位跌190點，高低波幅290點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為24.18%，下跌為38.02%，無升跌為37.78%。

恒指收市跌110點或0.66%，報16535點，大市成交金額818億元，較上日增加16.25%，是2023年12月28日1099.43億元成交後最多；國指跌42點或0.75%，報5606點。恒生科技指數收報3592點，跌1.71%。

藍籌股成交金額395.15億元，佔大市成交48.3%；科指成份股成交金額206.49億元，佔大市成交25.24%；國指成份股成交金額340.53億元，佔大市成交41.62%。

24隻雙櫃台股，總成交0.68億元人民幣，相當於約0.74億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加12.4%，至97.96億元，佔大市成交11.97%。牛熊證成交金額47.77億元，增加13.24%；窩輪成交金額50.18億元，增加11.6%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，55隻下跌，2隻無升跌。新奧（2688）升3.69%，收報58.95元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌6.7%，收報13.92元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報18.5元，升4.88%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報7.91元，跌4.93%。

恒指曾升穿10天線(16690.74點)，收市跌穿20天線(16559.21點)。科指受制於10天線(3676.12點)。

北水南下合計淨流入16.07億元，較上日減少25.29%，連續第5日流入，累計流入163.08億元，對上一次連續5日淨流入是11月1日。南水北上合計淨流入19.92億元人民幣，終止連續1日流出。

午後消息股表現

嘉華國際（0173）簽訂40億元循環貸款及定期貸款。收報1.92元，跌0.52%。

廣汽（2238）據報最快年內分拆電動車業務來港上市。收報3.51元，跌1.13%。

綠城管理（9979）上月新拓代建費增兩成至104億人幣。收報5.4元，跌1.64%。

今早及隔晚消息股表現

First Quantum 擬向江銅（0358）售贊比亞銅礦。收報10.98元，升0.73%。

中國基建投資（0600）最快今日公布業績。停牌。

速騰聚創（2498）上市，定價43元。收報43元，無升跌。

安踏（2020）：第四季FILA零售增25-30%，安踏增10-20%。安踏：Amer Sports已就紐約上市提交註冊聲明。收報70.15元，跌0.21%。

BC科技（0863）預告2023年度虧損減半。收報10.28元，跌3.93%。

大眾金融（0626）料去年盈利大跌96%。收報1.44元，升0.7%。

合生創展（0754）去年全年合約銷售314億元。收報3.95元，升1.28%。

阿里（9988）旗下電商Lazada據報裁減東南亞市場員工。收報71.65元，跌3.24%。

AEON信貸財務（0900）9個月賺2.8億，增13%。收報5.43元，跌0.37%。

安寧（0128）獨董離職後四日向公司發函解釋辭職理由，直指控股東出手。收報0.31元，無升跌。

卡撒天嬌（2223）發盈警，料去年蝕最多1100萬元。收報0.36元，跌1.37%。

星光文化（1159）與綠地數字科技訂戰略合作，推進元宇宙發展。收報0.224元，跌3.03%。

惠譽調升澳博（0880）評級展望由負面轉穩定。收報2.38元，跌1.24%。

佐丹奴（0709）盈喜料全年多賺最多29%。收報2.04元，跌23.6%。

花房集團（3611）：財務業績有待完成，公司營運正常續停牌。停牌。

國泰（0293）客運航班恢復疫前七成，擬年中擴展機上WIFI服務。收報8.21元，跌0.61%。

京東物流（2618）等三間快遞商被約談，涉違規寄遞煙花爆竹。收報9.48元，跌0.11%。

飛達帽業（1100）料去年少賺逾35%，大股東顏寶鈴子入董事會。見52周低1.66元，收報1.66元，跌2.35%。

破頂股表現

破頂股包括，德商產投服務（2270）創上市新高，見1.41元，收報1.39元，升8.59%；康耐特光學（2276）創上市新高，見7.65元，收報7.46元，升4.92%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.255元，收報0.255元，升13.33%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1037.5元，收報1037.5元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.62元，收報17.6元，升0.86%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1105.5元，收報1105.5元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見542.9元，收報542.9元，升0.02%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.25元，收報16.25元，升0.31%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.35元，收報119.35元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.05元，收報163.05元，升0.03%；中國置業（0736）創52周高，見0.305元，收報0.3元，升15.38%；中煤能源（1898）創52周高，見7.67元，收報7.56元，跌0.13%；南戈壁（1878）創52周高，見3.93元，收報3.8元，升13.1%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.03元，收報5.01元，升0.2%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.325元，收報0.325元，升3.17%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，升3.02%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.26元，收報0.26元，升4.84%；中國置業投資（0736）創52周高，見0.305元，收報0.3元，升15.38%；譚木匠（0837）創52周高，見5.04元，收報5.04元，升1%；中國疏浚環保（0871）創52周高，見0.099元，收報0.099元，升7.61%。

破底股方面

42隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見0.59元，收報0.6元，跌7.69%；佳兆業（1638）低見0.164元，收報0.169元，跌1.17%；九毛九（9922）低見5.56元，收報5.65元，跌0.88%；華南城（1668）低見0.27元，收報0.275元，跌1.79%；稻草熊（2125）低見0.46元，收報0.465元，跌4.12%；海螺環保（0587）低見1.47元，收報1.48元，跌1.33%；大唐西市（0620）低見0.29元，收報0.315元，無升跌；中國國家文化產業（0745）低見0.18元，收報0.18元，跌10%；明源雲（0909）低見2.6元，收報2.62元，跌1.13%；順興集團控股（1637）低見0.132元，收報0.132元，跌5.71%。

87隻股份創52周低，其中十隻包括，特步（1368）低見3.76元，收報3.78元，跌2.07%；新城發展（1030）低見1.15元，收報1.16元，跌1.69%；經濟日報（0423）低見0.76元，收報0.78元，跌4.88%；華置（0127）低見1.14元，收報1.16元，跌1.69%；海亮國際（2336）低見0.135元，收報0.145元，跌3.97%；阿里健康（0241）低見3.86元，收報3.87元，跌2.03%；金山軟件（3888）低見22.05元，收報22.3元，跌1.55%；蒙牛（2319）低見19.42元，收報19.64元，跌1.31%；龍湖（0960）低見10.86元，收報11.18元，升0.18%；潤啤（0291）低見30.3元，收報30.5元，跌4.54%。

異動股

上升異動股，包括，升華蘭德（8106）創52周高，見0.132元，收報0.128元，升62.03%；華康生物醫學（8622）收報0.136元，升37.37%；金奧國際（0009）收報0.015元，升36.36%；駿東控股（8277）收報0.08元，升35.59%；國茂控股（8428）收報1.5元，升35.14%；百德國際（2668）創52周高，見0.36元，收報0.36元，升33.33%；GT STEEL GROUP（8402）收報0.425元，升28.79%；璋利國際（1693）收報0.05元，升25%；BHCC HOLDING（1552）收報0.128元，升20.75%；瑞港建設（6816）收報0.29元，升19.83%；慕容家居（1575）創52周高，見0.3元，收報0.295元，升19.43%。

下跌異動股，包括，佐丹奴（0709）收報2.04元，跌23.6%；通達宏泰（2363）收報0.051元，跌19.05%；英記茶莊集團（8241）收報0.163元，跌18.5%；中國基礎能源（8117）收報0.042元，跌17.65%；金威醫療（8143）收報0.25元，跌16.67%；揚科集團（1460）收報0.193元，跌16.09%；佳辰控股（1937）見52周低0.233元，收報0.248元，跌15.93%；北青傳媒（1000）收報0.38元，跌15.56%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.017元，跌15%；奇點國際（1280）收報1.61元，跌14.81%。

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