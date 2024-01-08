海航、恒大（3333）近年雖身陷債務危機，但仍盡力避免清盤，並未聲請破產，報道引述消息指，雖然內地高層官員在10月得出結論，破產將是限制中植系對金融市場造成衝擊的最有效方法，不過，法院上周披露中植聲請破產清算，當局在12月末受理該案。

今次突然容許中植破產，報道指，處理的速度之快表明：領導高層在試圖防止房地產危機損害金融體系時，不太能夠容忍風險。雖然中植的債權人大多是富有的個人，而非金融機構，但它的崩跌標誌著中國有史以來最大規模的破產案之一，並可能為本已脆弱的消費者和投資者信心帶來更大的壓力，從而阻礙中國的經濟復蘇。

報道引述中閱資本創辦人孫建波稱，這表明中國正快馬加鞭解決歷史遺留問題，防止金融風險外溢。他說，過去幾年，當局在處理各類違約和風險事件中也積累了豐富的經驗，這使得他們這次能夠快刀斬亂麻。迅速啟動破產程序也可能表明，對陷入困境的公司的處理更加有效。

國家金融監督管理總局在7月成立工作組，全面摸排中植企業集團風險，報道引述知情人士表示，推動中植聲請破產即基於這項摸排。

報道引述匿名分析師估計，這家在巔峰時期擁有超過1萬億元人民幣（1,400億美元）資產的金融巨頭，可能會給投資者帶來高達560億美元的損失。

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