呂成提到，去年全年香港公司回購股份金額達161億美元（約1257億港元），達到歷史的高位，其大部份回購主要源自於5至6間大型公司，但近期其趨勢則進一步蔓延至中小型公司；至於今年回購金額情况，呂成則表示難以預測，不像美國公司會宣布回購股分計劃，以及於美國證監會（SEC）有檔案翻查，香港只能於公司進行回購後，從港交所公告得知。

呂成提到，留意到即使香港股市疲弱，南向投資者仍持續入市，他提示南向投資者有強烈逢低吸納的心態，南向投資者於跌市中其交投會較活躍，而他們鍾情於交易所買賣基金（ETF），如盈富基金（2800）和恒生中國企業（2828）兩隻ETF。

法國巴黎銀行大中華區外匯利率策略主管王菊表示，料美聯儲將於今年減息150點子。她提到，若美國於今、明年兩年每年減息150點子，料截至今年年底，美國2年期國債債券孳息率將回落至3.3%，而美國長期國債孳息率回落速度則會較為緩慢。

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