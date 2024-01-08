法國巴黎銀行亞太區宏觀研究統籌兼亞太區股票及衍生品策略主管呂成表示，今年對於香港股票持中性態度，其主要原因過去幾年已反映，中國及香港中國股票對於其政府政策極為敏感，惟其政策的透明性及實施的情况仍稍為模糊，影響港股市場表現。他預期，今年MSCI中國指數目標為57.5，較上周五（5日）指數收報稍升5%
呂成提到，去年全年香港公司回購股份金額達161億美元（約1257億港元），達到歷史的高位，其大部份回購主要源自於5至6間大型公司，但近期其趨勢則進一步蔓延至中小型公司；至於今年回購金額情况，呂成則表示難以預測，不像美國公司會宣布回購股分計劃，以及於美國證監會（SEC）有檔案翻查，香港只能於公司進行回購後，從港交所公告得知。
呂成提到，留意到即使香港股市疲弱，南向投資者仍持續入市，他提示南向投資者有強烈逢低吸納的心態，南向投資者於跌市中其交投會較活躍，而他們鍾情於交易所買賣基金（ETF），如盈富基金（2800）和恒生中國企業（2828）兩隻ETF。
法國巴黎銀行大中華區外匯利率策略主管王菊表示，料美聯儲將於今年減息150點子。她提到，若美國於今、明年兩年每年減息150點子，料截至今年年底，美國2年期國債債券孳息率將回落至3.3%，而美國長期國債孳息率回落速度則會較為緩慢。
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