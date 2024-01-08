北上消費成風，本港飲食業經營困難。紐約人氣餅店當文歷餅店於社交媒體宣布，將於1月31日結業，並關閉金鐘太古廣場和中環H Queen’s兩間分店。
當文歷餅店發表帖文表示：「我哋深感榮幸有機會喺香港同大家攜手共渡過去嘅困難時刻，希望透過當文歷餅店嘅麵包同糕點都能夠與大家分享簡單嘅喜悅當文歷餅店團隊喺呢度正式同大家講聲再會，後會有期。」
當文歷餅店提醒，持有當文歷餅店優惠卷的客人，可於2024年1月31日或之前來臨分店換領產品；如有需要，亦可以電郵至 info@dangwenli.com 或 whatsapp 852-9860-5003 聯絡客服人員。
當文歷餅店於五年前疫情初期進駐香港，一直都以貫徹創新、富玩味的風格，為本港客人帶來一系列獨一無二嘅蛋糕及麵包。由益力多樽造型嘅港式奶茶曲奇杯、「經典童年回憶」蛋糕系列、熱辣辣嘅「炒栗子」瑪德蓮到菠蘿包造型的椰子熱情果蛋糕及麻糬花生甜酥，將本地飲食文化融入甜點創作，向香港人嘅文化、傳統及口味致敬。
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