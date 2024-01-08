胡錫進：堅持反彈大勢到來

胡錫進在文中透露，「今天新虧4654元，總浮虧突破了6萬元。」不過，他仍然相信股市久跌必升，最終能全倉「翻紅」。「老胡的人生中經歷過很多困難，我的信念要求我在當下股市的困難時刻不慌亂，堅定自己對於股市跌久了終會反彈的常識認知，以及我們已經處在股指低區的大判斷 。 我同情所有受損者，理解撤出者，但我自己會堅持到反彈大勢的到來，並且相信我終能整倉翻紅。

疫後時光是中國向上的轉捩點

對於有評論認為，胡錫進最後一定會越虧越慘，永無翻盤之日。胡錫進反對有關說法。「因為如果3144點進入的老胡永無翻盤之日，那將意味著遠超股市的災難和深淵，我不相信2024年和今後的中國會是那樣的，我看好疫情后的時光是中國向上而非向下的轉捩點，並且願意成為推動這個趨勢的一個因子。」

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