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恒指收市跌310點 5日累挫822點 4個月最長跌浪

中植破產、美債息上升，股東減持中金、中證監容許公募基金可淨賣出股票，A股港股今早急挫後，持續橫行下試低位，滬深300指數五連跌至近五年新低，上證綜指失守2,900點，科亦見指創逾一年新低，恒指一個月低。恒指連跌5日，累計跌822.94點，是4個月最長跌浪。南北水齊齊流出，流出齊見一周最多。

恒指今早高開46點，高位升56點，低位跌390點，高低波幅448點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為16.54%，下跌為48.72%，無升跌為34.73%。

恒指收市跌310點或1.88%，報16224點，大市成交金額830億元，較上日增加3.19%，是2023年12月28日1099.43億元成交後最多；國指跌126點或2.25%，報5480點。恒生科技指數收報3484點，跌2.99%。

藍籌股成交金額408.46億元，佔大市成交49.21%；科指成份股成交金額202.78億元，佔大市成交24.43%；國指成份股成交金額336.56億元，佔大市成交40.54%。

24隻雙櫃台股，總成交0.78億元人民幣，相當於約0.85億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.71%，至119.23億元，佔大市成交14.35%。牛熊證成交金額57.9億元，增加21.2%；窩輪成交金額61.33億元，增加22.2%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，77隻下跌，2隻無升跌。中海油（0883）升0.74%，收報13.68元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌7.58%，收報7.93元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報27.95元，升0.36%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見7.25元，收報7.28元，跌7.96%。

恒指20天線(16547.27點)得而復失，下試保力加通道底(16063點)。科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流出14.29億元，終止連續5日流入，是2023年12月28日後最多，當日報19.65億元。南水北上合計淨流出43.47億元人民幣，終止單日流入，是1月2日後最多，當日流出52.69億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.36%，是2023年12月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.51%。低見16144.56點，是2023年12月11日15972.31點後最低。收市報16224.45點，是2023年12月11日後收市新低，當日報16201.49點。連跌5日，累計跌822.94點，對上一次連跌5日是2023年9月12日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2023年12月20日。

科指曾跌最多3.48%，是2023年12月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.93%。低見3467.22點，是2022年11月28日3313.73點後最低。收市報3484.75點，是2022年11月28日後收市新低，當日報3432.86點。連跌2日，累計跌170.19點，對上一次連跌2日是2024年1月3日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2023年12月1日。

國指曾跌最多2.78%，是2023年11月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.9%。低見5451.03點，是2023年12月11日5443.6點後最低。收市報5480.82點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。連跌2日，累計跌168.41點，對上一次連跌2日是2024年1月3日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2023年12月20日。

午後消息股表現

高盛對李寧（2331）維持「買入」評級 目標價下調13%至33元。見52周低17.68元，收報18元，跌4.46%。

吉利（0175）旗下極氪今年銷售目標提高至23萬輛 是去年銷量兩倍。收報8.13元，跌3.44%。

大摩料同程（0780）股價於未來60日內跑贏大市 予「增持」評級 目標價20元。收報15元，升0.13%。

恒大汽車（0708）：執董劉永灼涉嫌犯罪被拘留 午後復牌。收報0.39元，跌6.02%。恒大（3333）收報0.215元，跌1.83%。恒大物業（6666）收報0.445元，跌5.32%。

今早及隔晚消息股表現

龍運與中銀香港（2388）簽訂2億元可持續發展表現掛鈎貸款。收報20.15元，跌0.98%。

載通（0062）收報9.3元，升0.22%。

許濤：有信心今年翻身 曾志偉：應不會再裁員 TVB（0511）股價一度急漲近7%。收報3.52元，升11.75%。

呈請人：擬撤回對龍光（3380）清盤呈請。見52周低0.55元，收報0.56元，跌3.45%。

摩通：騰訊（0700）第四季收入料放緩 估值仍吸引。收報288元，跌1.44%。

微創腦科學（2172）盈喜料去年全年經調整利潤至少1.8億元人幣。收報10.26元，升7.55%。

山高新能源（1250）8億元人幣收購可再生能源技術及電動車充電設施業務。收報2.05元，跌0.97%。

中華煤氣（0003）收集廚餘轉化成清潔能源。收報5.86元，跌0.68%。

新世界（0017）回購近1.6億元債券。收報10.98元，跌0.9%。

金蝶國際（0268）料去年虧損收窄至最多2.5億元。收報10.1元，跌3.07%。

高鵬礦業（2212）折讓18%配股集資最多3599萬元。創52周高，見0.4元，收報0.29元，升16%。

廣汽（2238）去年12月新能源車銷量按年升五成，全年升近八成。收報3.41元，跌2.85%。

龍皇集團（8493）訂戰略合作賣機器人。收報0.39元，無升跌。

有線（1097）：因應業務轉型，解散電訊業務直接營銷團隊。收報0.038元，升2.7%。

裕承科金（0279）大股東左右手交易，顯示新接貨公司鄭志剛間接持股七成。收報0.04元，無升跌。

中國海外（0688）去年合約物業銷售額升5.1%。收報12.74元，跌3.04%。

TPG沽清鳳凰衛視（2008）7.62%持股套現315萬。收報0.24元，無升跌。

保利置業（0119）去年銷售額升7%。收報1.51元，跌2.58%。

融創中國（1918）去年銷售額跌近50%。收報1.39元，無升跌。

匯豐下調小鵬（9868）美港股目標價，維持「買入」評級。收報48.6元，跌7.78%。

中國利郎（1234）去年第四季零售額升35%。創52周高，見4.29元，收報4.21元，跌0.47%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見7.79元，收報7.3元，跌2.14%；豐城控股（2295）創上市新高，見2.14元，收報2.14元，升3.88%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.5元，收報2.42元，升5.68%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見4.2元，收報4.16元，升1.71%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.335元，收報0.335元，升31.37%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8638.1元，收報8638.1元，升0.05%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見1974.5元，收報1972.5元，升1.31%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1096.95元，收報1096.8元，升0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1060.55元，收報1060.55元，升0.09%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.63元，收報17.58元，跌0.11%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1106.3元，收報1106.3元，升0.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見543元，收報543元，升0.02%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見86.3元，收報86.28元，升1.53%；德康農牧（2419）創上市新高，見60.1元，收報58.85元，升1.47%；中國置業（0736）創52周高，見0.38元，收報0.34元，升13.33%；南戈壁（1878）創52周高，見4.76元，收報4.22元，升11.05%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.03元，收報4.95元，跌1.2%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.33元，收報0.325元，無升跌；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.4元，收報1.3元，跌1.52%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，升0.49%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.26元，收報0.26元，無升跌；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.215元，收報0.214元，升16.94%；中國置業投資（0736）創52周高，見0.38元，收報0.34元，升13.33%；譚木匠（0837）創52周高，見5.04元，收報5.03元，跌0.2%。

破底股方面

76隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.23元，收報0.23元，跌9.8%；遠洋服務（6677）低見0.58元，收報0.59元，跌1.67%；合景泰富（1813）低見0.495元，收報0.5元，跌5.66%；萬科（2202）低見6.58元，收報6.61元，跌2.07%；佳兆業（1638）低見0.163元，收報0.164元，跌2.96%；美的置業（3990）低見4.78元，收報4.88元，跌4.13%；宇華教育（6169）低見0.485元，收報0.495元，跌2.94%；希望教育（1765）低見0.31元，收報0.315元，跌1.56%；九毛九（9922）低見5.3元，收報5.41元，跌4.25%；呷哺呷哺（0520）低見2.21元，收報2.23元，跌3.46%。

129隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.15元，收報2.17元，跌0.91%；華潤萬象（1209）低見25.05元，收報25.35元，跌3.61%；融創服務（1516）低見1.74元，收報1.78元，無升跌；李寧（2331）低見17.68元，收報18元，跌4.46%；特步（1368）低見3.61元，收報3.68元，跌2.65%；新城發展（1030）低見1.1元，收報1.11元，跌4.31%；龍光地產（3380）低見0.55元，收報0.56元，跌3.45%；越秀地產（0123）低見5.58元，收報5.61元，跌2.6%；廣發証券（1776）低見8.39元，收報8.44元，跌6.12%；信德（0242）低見0.91元，收報0.91元，跌4.21%。

異動股

上升異動股，包括，蒙古能源（0276）收報0.9元，升80%；勵時集團（1327）收報0.086元，升43.33%；中國順客隆（0974）創52周高，見1.1元，收報1.07元，升33.75%；嘉進投資國際（0310）收報0.132元，升32%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.335元，收報0.335元，升31.37%；萬華媒體（0426）創上市新低，見0.041元，收報0.068元，升30.77%；中國數字視頻（8280）收報0.044元，升29.41%；中國天億福（8196）收報0.32元，升28%；ITE HOLDINGS（8092）收報0.028元，升27.27%；智中國際（6063）收報0.15元，升25%。

下跌異動股，包括，奇點國際（1280）收報1.08元，跌32.92%；盛源控股（0851）收報0.265元，跌26.39%；駿東控股（8277）收報0.059元，跌26.25%；升華蘭德（8106）收報0.096元，跌25%；米格國際控股（1247）收報1.09元，跌24.83%；ＢＣ科技集團（0863）收報7.98元，跌22.37%；富通科技（0465）創上市新低，見0.176元，收報0.181元，跌21.3%；瑞港建設（6816）創上市新低，見0.23元，收報0.23元，跌20.69%；致浩達控股（1707）收報0.108元，跌19.4%；智昇集團控股（8370）創上市新低，見0.032元，收報0.038元，跌19.15%；中國中藥（0570）收報3.15元，跌18.39%。

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