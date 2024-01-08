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東亞蔡永雄：料美聯儲今年中開始減息 本港今年經濟增長達3.5%

東亞銀行首席經濟師蔡永雄認爲環球通脹見頂回落，已經踏入了對抗通脹的關鍵階段。他預計美聯儲最快在今年年中開始減息，共減0.75厘，認為即使就業情況及通脹降溫，亦難以支持重返中性利率甚至零息口。

同時，蔡永雄預測本港經濟2024年實質增長將達到3.5%，略高於2023年全年表現。由於香港目前受到多項正面因素支持，例如中國内地經濟穩步復甦、穩健的勞工市場、特區政府積極推出刺激消費的措施及大型基建項目上馬，以及實施對接國家發展戰略等，為經濟進一步復蘇打下基礎。

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