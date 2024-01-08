該報道指，溫州市中級人民法院在庭審時處理周焯華跨境賭博犯罪集團開設賭場罪、非法經營罪，當中刑事審判第一庭法官王浩澤表示，周焯華在境外成立太陽城博彩中介一人有限公司，公司內部設有財務部、會計部、IT部、客服服務部等多個部門，張寧寧是周焯華在境內成立的資產管理公司的負責人，在公司內部的通訊錄上，她的職務是資產管理部總監。

經該法院審理查明，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，並於2015年開始在菲律賓等地先後開設多個網絡賭博平台進行賭博活動。為了牟取巨額利益，周焯華以佣金、分紅為誘餌，利誘他人擔任代理，並通過這些代理在境內組織、招攬中國公民前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網絡賭博。王官還指，周焯華對境內賭博代理的規模要求是，每個代理如果入股太陽城公司的話，入股金是500萬港元，每個月的轉碼量，也就是要求完成的指標是5000萬港元。其先後招攬283名中國籍的股東代理。網絡賭博在2015年到2019年根據境內查獲的相應的電子數據顯示，境內賭客的投注量3000餘億元人民幣，在境內贏取賭資約87億餘元。

隨著賭博規模不斷擴大，經審理查明，以被告人張寧寧、張時秀等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團，更在境內設立公司，為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務，並追討賭債。為了逃避監管和打擊，還利用地下錢莊等非法渠道接收、結算賭資。該犯罪集團還設立或通過境內公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務，使得整個犯罪活動更加隱蔽。該跨境賭博犯罪集團還違反國家規定，虛構交易協議，多次進行資金跨境兌付，金額共11.6億餘元，非法獲利高達1700餘萬元。報道直指，有關行為「嚴重擾亂我國金融市場秩序」。

其後溫州市中級人民法院於2022年9月30日宣判，一審認定張寧寧、彭浩受指使在中國境內接收賭資、賭債並運營管理；被告人鍾澤新等人組織、招攬中國公民赴境外賭博、參與跨境網絡賭博；被告人余暉俊等人明知他人實施開設賭場犯罪仍提供幫助，均已構成開設賭場罪。張寧寧另還非法買賣外匯，構成非法經營罪。結合各被告人具體情況，依法判處有期徒刑7年6個月至1年3個月不等的刑罰，並處罰金；追繳供犯罪所用的財物、賭資、違法所得及收益、孳息。宣判後，張寧寧、鍾澤新、龐克訓三人提出上訴，浙江省高院二審裁定駁回上訴、維持原判。

在此前，周焯華曾經在去年12月向國家主席習近平發公開信，冀有公平正常裁決。他又謂，如果法律容許，他願意一力承擔所有的法律責任。

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