耀才指出，去年恒指於最後一個交易日險守萬七點關口，全年累跌14%，更創下連跌4年的記錄；在港股成交持續萎縮下，投資者不論對港股及認購新股的意欲驟降，在整體營商環境持續不景氣下，去年已有超過30間證券行結業，前景未明。

耀才表示，集團把握全球通關所帶來的商機，部分位於人流旺盛地區的分行實施一星期7天營業，務求能為更多客戶提供服務，從而促使開戶人數在逆境下仍穏步上揚，進一步有助鞏固集團的業務。

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