富士高指，德國律師已代表集團與該客戶就經更新索賠函所載的事項展開溝通，集團一直評估該音響耳機相關手頭存貨的金額。基於現時可取得的資料，於2023年12月31日，該音響耳機相關存貨的賬面值約為2750萬港元，該金額已包含在集團向供應商提出的申索中。

集團一直積極與該客戶及供應商接洽，以期和平解決品質問題，避免啟動任何仲裁程 序；以及與該客戶接洽，處理該音響耳機相關手頭存貨，以避免其成為陳舊存貨。

富士高指，於該等公告日期後及於今次公告日，集團一直接獲該客戶採購該客戶其他各款產品的訂單。 基於本集團現時可取得的資料，考慮到索賠金額及經更新索賠金額均未核實及確認； 以及集團尚未就解決品質問題與該客戶及供應商達成正式最終協議，品質問題對集團財務狀況及經營業績的確切影響仍有待公司評估。

公司將繼續積 極與該客戶及供應商接洽，並於適當時候另行刊發公告。

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