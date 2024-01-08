中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，目前市場普遍預期今年美聯將會減息，並轉勢步入減息周期。債券持有人日後可以選擇在市場上沽出，或使用提早贖回機制，透過更有防守性的策略面對未來市場預期出現的減息週期，可以說是攻守兼備。是次機管局零售債券的入門認購金額低至一萬元，由於入場門檻低，且派息密度更高、彈性更大及風險較低，有相當吸引力，預期市場認購反應熱烈。
另外，中國工商銀行（亞洲）為機管局零售債券，推出最多九大費用豁免（如買入及沽出經紀費、提早贖回費及到期贖回費等等），助力更多零售客戶提前鎖定未來兩年半的較高利息收入。
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