中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，目前市場普遍預期今年美聯將會減息，並轉勢步入減息周期。債券持有人日後可以選擇在市場上沽出，或使用提早贖回機制，透過更有防守性的策略面對未來市場預期出現的減息週期，可以說是攻守兼備。是次機管局零售債券的入門認購金額低至一萬元，由於入場門檻低，且派息密度更高、彈性更大及風險較低，有相當吸引力，預期市場認購反應熱烈。