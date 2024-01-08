督導小組在2020年5月成立，由金管局和證監會共同領導，成員包括會財局、環境及生態局、財庫局、港交所（0388）、保險業監管局及積金局。

督導小組今日在會上同意的措旗包括，在本地適當地採納國際財務報告可持續披露準則。由財經事務及庫務局和證監會共同領導的新工作組向督導小組匯報制訂適當地採納國際財務報告可持續披露準則的路線圖的工作進展。路線圖將涵蓋四個關鍵領域：可持續匯報、核證、數據和科技及能力建設。該工作組將與相關持份者展開交流，以識別在香港實施國際匯報準則時應考慮的情況。

另外，會上同意利用科技來支持可持續匯報和資料分析。督導小組將於本年首季舉辦活動，展示綠色金融科技在拓展可持續金融市場方面的潛在應用案例。在未來數月，督導小組將優化其網站，包括推出供非上市公司使用的電子版氣候和環境風險問卷及與香港科技大學共同開發的新溫室氣體排放計算及估算工具。督導小組亦將探討可否在數據擁有人授權下，共用問卷取得的數據。

最後，會上同意支持轉型金融發展，以鞏固香港作為領先可持續金融中心的地位。督導小組將轉型金融定為2024年的一項重點工作。督導小組成員繼續在將轉型考量納入政策制訂工作方面取得進展，以支持可持續金融發展。督導小組將擴大本地分類框架以涵蓋轉型活動，並與區域和國際合作夥伴合作，加強培訓工作，及提升香港在淨零轉型方面的領導思維。

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