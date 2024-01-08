二是培育外貿新動能，加快建設貿易強國。升級貨物貿易，拓展中間品貿易、跨境電商出口，創新服務貿易，發展數字貿易。三是打造「投資中國」品牌，促進外資穩量提質。放寬外資准入，強化外資服務保障，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境。

四是提升開放平9口效能，穩步擴大制度型開放。深入實施自貿試驗區提升戰略，深化服務業擴大開放綜合試點示范，提升國家級經濟技術開發區等各類園區功能。五是高質量共建「一帶一路」，抓好8項行動的落實落地。

六是推動對外投資創新，提升合作質量水平。加快商簽高水平投資協定，推動境外經貿合作區提質升級。七是積極參與全球經濟治理，強化多雙邊經貿合作。推動世貿組織第13屆部長級會議取得務實成果，擴大高標準自貿區網絡。八是維護經濟安全，守好安全底線。加強商務領域涉外法治建設，防範化解重大風險。

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