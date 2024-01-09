報告指出，中國經濟的長期成長潛力主要由潛在的需求和供給決定。 在需求側，中國的都市化、農村人口轉移、居民所得提高仍存在較大空間，未來將推動消費需求的持續成長。 在供給側，中國經濟在國民儲蓄率、科技創新能力、人力資源總量等方面具有顯著優勢。根據ACCEPT研究院的預測，如果這些優勢能夠充分發揮，則2021-2025年、2026-2030年、2031-2035年內地經濟潛在成長率將能分別達到6%、5.8%、5.2%。

李稻葵：認為中國經濟已見頂 是無知的判斷

清華大學經濟管理學院中國與世界經濟研究中心主任李稻葵指出，當下的中國仍然是一個充滿潛力的成長型經濟體，仍然處於青春期，國外有人認為中國經濟已經見頂，甚至有人將中國經濟與上世紀70年代的前蘇聯和90年代的日本進行類比，完全是無知的判斷。

他又指，中國經濟當下的問題不能簡單歸咎於疫情以及地方債、房地產、民營經濟等一些表面上急需解決的問題。 要承認有些長期問題必須解決，近年中國一直強調社會治理規範有序，客觀上講這對於經濟發展有強力收縮性的作用，因此宏觀經濟政策取向必須及時調整，猶如中醫上的「陰陽必須平衡」。

李稻葵又指，2023年的中央經濟工作會議明確提出了發展是硬道理，是方向性的調整，因此是十多年來最重要的一次會議。

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