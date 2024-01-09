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匯豐上調瑞聲目標價至21.2元 維持「持有」評級

匯豐環球研究發表報告，指瑞聲科技（2018）光學業務自去年第四季有所改善，主要由於安卓手機重新補貨、光學產品價格回升，加上市場對蘋果（美：AAPL）即將推出的Vision Pro產品反應正面。

該行預期，瑞聲今年光學業務的毛利轉賺7900萬元人民幣，因產品結構改善和鏡頭業務受惠小米（1810）產品周期。不過，該公司的光學業務面對競爭壓力，而今年智能手機需求復蘇前景未明朗，故整體業務回升有待觀察。

該行調整瑞聲今明年盈利預測，分別上調14%和29%，目標市盈率（PE）由19倍提高至20倍。基於最新的每股盈測及人民幣匯價預測，目標價由16元上調至21.2元，維持「持有」評級。

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