至於高端顧客方面，即KLUB 11的黑卡會員的2023 年下半年的總消費金額，亦較2022 年同期增加近40%，較上半年升17%。

該集團指，多個商戶類別於去年下半年表現出色，當中以珠寶鐘錶類別及個人護理類別成績最佳，兩者銷售額均比上半年升25%。

K11集團又稱，一直致力把文化與商業結合，別樹一幟的「文化商圈」商業模式吸引大量國際及優質品牌進駐，亦帶動K11 MUSEA 的出租率長期處於高水平，接近100%。除此之外，不少國際及著名品牌亦進駐，並開設期間限定店及舉辦聯乘活動，當中包括國際著名品牌 ISSEY MIYAKE旗下me ISSEY MIYAKE開設首間香港專門店；法國時尚品牌Givenchy於除夕黃金檔期舉行限定店，展出全港獨家首發最新2024初春系列服飾。

展望今年第一季，K11 MUSEA 將繼續引進多個國際時尚、美妝、腕錶、餐飲品牌，加上農曆新年推廣及賀年活動，以及多個文化藝術活動將陸續登場，將進一步帶動人流及刺激消費。

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