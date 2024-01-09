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恒指收市跌34點連跌第6日 三大指數創14個月收市新低 北水流出增1.8倍

美股隔晚上升，加上市場憧憬內地下調存款準備金率，恒指今早高開，早段曾升最多190點，不過午後A股曾由升轉跌，港股亦跟隨，恒指於持續交易時段結束時跌1點，正式收市則擴大至跌34點，見全日低位，連跌第6日，續創4個月最長跌浪，三大指數齊創14個月收市新低。相反，日經225指數升至1990年3月後新高。北水流出增1.8倍，3周最多。

三隻新股個別發展，美中嘉和（2453）跌22.41%，中深建業（2503）跌28%，長久股份（6959）升16.13%。藍籌股普遍延續近半年走勢，ATM、李寧（2331）續弱勢，聯想（0992）延續強勢，而有傳部分航運公司與胡塞達成協議，拖累航運股向下，東方海外（0316）跌7%。

恒指今早高開31點，高位升190點，低位跌34點，高低波幅225點。通訊服務、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。上升股份比例為31.62%，下跌為31.11%，無升跌為37.26%。

恒指收市跌34點或0.21%，報16190點，大市成交金額819億元，較上日減少3%，是1月5日818.3億元成交後最少；國指跌31點或0.57%，報5449點。恒生科技指數收報3454點，跌0.87%。

藍籌股成交金額393.09億元，佔大市成交47.99%；科指成份股成交金額207.77億元，佔大市成交25.36%；國指成份股成交金額325.38億元，佔大市成交39.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.49億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.83%，至94.38億元，佔大市成交12.31%。牛熊證成交金額41.01億元，減少29.16%；窩輪成交金額53.37億元，減少12.98%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌43隻升，35隻下跌，4隻無升跌。聯想（0992）升4.53%，收報10.62元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌7.2%，收報108.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，16隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報10.62元，升4.53%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低70.4元，收報70.55元，跌4.6%。

恒指、科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流出40.36億元，較上日增加182.34%，是2023年12月22日後最多，當日報42.77億。北水1連續第2日流出，累計流出54.65億元，對上一次連續2日淨流出是2023年12月15日。南水北上合計淨流入0.19億元人民幣，終止單日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.21%，低見16190.02點，收市報16190.02點，是2022年11月10日後收市新低，當日報16081.04點。連跌6日，累計跌857.37點，對上一次連跌6日是2023年9月13日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2023年11月29日。

科指曾跌最多0.95%，低見3451.77點，是2022年11月28日3313.73點後最低。收市報3454.5點，是2022年11月28日後收市新低，當日報3432.86點。連跌3日，累計跌200.44點，對上一次連跌3日是2023年12月11日。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2023年12月4日。

國指曾跌最多0.57%，低見5449.76點，是2023年12月11日5443.6點後最低。收市報5449.76點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。連跌3日，累計跌199.47點，對上一次連跌3日是2023年12月11日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2023年11月29日。

午後消息股表現

摩通下調中資電訊股目標價 但今年續睇好跑贏恒指 首選中移動（0941）。收報65.6元，升0.31%。中電信（0728）收報3.81元，升0.26%。聯通（0762）收報4.8元，升0.63%。中興（0763）收報15.54元，升0.52%。

大摩下調阿里（9988）目標價至85美元 第三季收入料升5%。收報69.75元，跌0.85%。

特步（1368）：主品牌去年零售銷售增長超過20%。見52周低3.61元，收報3.81元，升3.53%。

字節跳動據報擬向騰訊（0700）出售旗下多款遊戲。收報283.6元，跌1.53%。

今早及隔晚消息股表現

比特幣創走高，概念股上升。美圖（1357）收報3.32元，升2.79%。BC科技集團（0863）收報8.79元，升10.15%。新火科技控股（1611）收報2.03元，升8.56%。歐科雲鏈（1499）收報0.32元，升1.59%。

美中嘉和（2453）上市，定價14.28元。收報11.08元，跌22.41%。

中深建業（2503）上市，定價1元。收報0.72元，跌28%。

長久股份（6959）上市，定價5.95元。收報6.91元，升16.13%。

恒鼎（1393）遭清盤呈請，下月21日聆訊。收報0.125元，跌9.42%。

京東（9618）旗下達達集團涉誇大收入5億人民幣。收報98元，跌3.16%。

富士高（0927）︰客戶索賠金額升至2000萬美元。收報0.8元，無升跌。

寶龍地產（1238）去年賣樓跌33%至275億人幣。收報0.65元，無升跌。

中建富通（0138）售協興隆舞台工程，買家拖欠尾數1000萬元。收報0.255元，升6.69%。

中國中免（1880）去年多賺34%，第四季盈利升2.8倍。收報71.25元，升4.17%。

耀才（1428）9個月稅後純利達4.42億元，按年升7%。收報1.44元，升2.86%。

L'OCCITANE（0973）：André Joseph Hoffmann辭任CEO Laurent Marteau接棒。收報21.9元，升3.3%。

破頂股表現

破頂股包括，豐城控股（2295）創上市新高，見2.3元，收報2.3元，升7.48%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.54元，收報2.43元，升0.41%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見4.57元，收報4.53元，升8.89%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見1.34元，收報1.33元，升14.66%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.57元，收報0.53元，升58.21%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8641.6元，收報8641.6元，升0.04%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見19.17元，收報19.09元，升7.07%；華夏納指（3086）創上市新高，見35元，收報33.8元，升2.18%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見18.62元，收報18.59元，升7.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1037.7元，收報1037.4元，跌0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見17.79元，收報17.78元，升1.14%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見543.1元，收報543.1元，升0.02%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.3元，收報16.3元，升0.31%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見115.9元，收報115.8元，升0.56%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.45元，收報119.45元，升0.08%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.1元，收報163.1元，升0.03%；山西安裝（2520）創上市新高，見2.32元，收報2.24元，升2.75%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見86.4元，收報85.9元，跌0.44%；速騰聚創（2498）創上市新高，見44.4元，收報43.15元，升0.35%；福耀玻璃（3606）創52周高，見39.85元，收報39.45元，升0.38%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.19元，收報5.17元，升4.44%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.238元，收報0.234元，升9.35%；譚木匠（0837）創52周高，見5.19元，收報4.99元，跌0.8%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.48元，收報0.47元，升2.17%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，無升跌；中國順客隆（0974）創52周高，見1.64元，收報1.53元，升42.99%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見28.75元，收報28.5元，升1.06%。

破底股方面

55隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.475元，收報0.495元，跌1%；萬科（2202）低見6.54元，收報6.56元，跌0.76%；萬國數據（9698）低見7.21元，收報7.22元，跌0.82%；中國飛鶴（6186）低見3.9元，收報3.92元，跌0.51%；專業旅運（1235）低見0.113元，收報0.115元，跌8%；江山控股（0295）低見0.025元，收報0.032元，無升跌；潤泥（1313）低見1.5元，收報1.51元，跌1.31%；恒基發展（0097）低見0.13元，收報0.13元，跌6.47%；富陽（0352）低見0.107元，收報0.113元，跌27.1%；迅捷環球控股（0540）低見0.045元，收報0.045元，跌4.26%。

132隻股份創52周低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.46元，收報0.48元，跌2.04%；李寧（2331）低見17.58元，收報17.58元，跌2.33%；特步（1368）低見3.61元，收報3.81元，升3.53%；新城發展（1030）低見1.09元，收報1.09元，跌1.8%；越秀地產（0123）低見5.45元，收報5.45元，跌2.85%；粤海置地（0124）低見0.54元，收報0.56元，跌1.75%；中金（3908）低見10.28元，收報10.28元，跌1.72%；信德（0242）低見0.89元，收報0.89元，跌2.2%；五菱（0305）低見0.35元，收報0.36元，跌8.86%；莎莎國際（0178）低見0.94元，收報0.94元，跌3.09%。

異動股

上升異動股，包括，杰地集團（8313）收報0.04元，升73.91%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.57元，收報0.53元，升58.21%；萬城控股（2892）收報0.55元，升52.78%；天利控股集團（0117）收報0.4元，升48.15%；中國紅包（8316）收報0.42元，升47.37%；中國順客隆（0974）創52周高，見1.64元，收報1.53元，升42.99%；駿東控股（8277）收報0.084元，升42.37%；雙樺控股（1241）收報0.083元，升33.87%；安科系統（8353）收報0.38元，升33.33%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.078元，升30%；永恒策略（0764）收報0.053元，升29.27%。

下跌異動股，包括，中國口腔產業（8406）收報0.072元，跌33.33%；中深建業（2503）收報0.72元，跌28%；萬華媒體（0426）收報0.049元，跌27.94%；富陽（0352）創上市新低，見0.107元，收報0.113元，跌27.1%；天泓文創（8500）收報0.61元，跌24.69%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.184元，跌23.01%；美中嘉和（2453）收報11.08元，跌22.41%；渝太地產（0075）收報0.43元，跌18.87%；瑞遠智控（8249）收報0.058元，跌17.14%。

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