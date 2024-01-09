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富邦：標指今年續看升一成 恒指上升年在萬五至萬八波動

去年標指受惠大型科技股推動上升24.23%，富邦香港投資策略及研究部主管潘國光表示，聯儲局轉向避免經濟硬着陸開始減息，過去美國總統選舉年聯儲局政策也會配合振興經濟，目前經濟軟着陸機會較大，加上減息增加流動性，從貨幣市場基金釋放資金，看好年初短暫回調後，季中再創新高。他預期美股向好趨勢可持續至第三季末，至年底總統選舉前因有較多不明朗因素，屆時會有所回吐，標指全年可望升逾一成。

去年「神奇七俠」貢獻美股大部分升幅，不過潘國光指，至去年12月市寬已有改善，近九成的標指成分股升穿50日平均線，今年升勢會較為廣泛。減息環境下，潘國光較看好利率敏感行業如地產股，而人工智能帶來的生產力提升擴至不同行業，認為人工智能股上升周期仍會有多兩年至四年。經濟可望軟着陸，加上地緣政治因素帶動，去年下跌4.8%的能源股亦可以留意。

港股方面，潘國光指過去港股下跌主要受累於內地大型科技股下跌，它們受中美關係轉差、近年規管政策等影響，目前市場信心仍較疲弱。他預期今年上半年恒指會在15000點至18000點波動，下半年若內地經濟企穩、外圍股市創新高，加上定期存款利率或跌至4厘以下，下半年恒指波幅或上移至16000點至19000點，他建議現時可先觀察內地會否採取進取刺激經濟政策，主要配置可在環球股市。

港股行業配置方面，潘國光指在減息背景、投資活動回升下，收息股、金融股將會受惠，亦可看好中長期受惠國策的電訊、電動車、新能源股等，和人工智能概念，不過因為市寬較窄，股市並非廣泛上升，因此需要小心選股。至於持續的戰爭、今年選舉等因素帶來的地緣政治風險，他認為對經濟有望軟着陸、利率下調等大局影響不大。

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