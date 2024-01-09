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摩通料1月賭收最多見180億元  匯豐估可達185億元

摩根大通發表報告指，澳門今年一月份受惠於首7天的博彩收入達44億元（澳門元、下同），日均賭收相當於6.3億元，較去年12月份日均5.9億元為多，為今年開出穩固格局。這反映出中場的賭收已經達到2019年疫情前的105%至110%，比去年第四季的105%為高。貴賓博彩則恢復至疫情前的20%。

該行指，一般賭收會在農曆新年前出現季節性放慢，其料整個1月份賭收約介乎175億至180億元，令市場滿意。隨著濠賭股在1月份尾公布去年第四季數據，其料行業的整體EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）會按年增長8%至9%，回復到相當於疫情前的85%水平。基於去年第三季顯示的際利潤水平令人失望，其料投資者會關注到濠賭股的宣傳及再投資計劃，甚至審視該等股份的營運開支狀況。其對濠賭股邁向龍年時，就算宏觀上遇到挑戰，但是表現仍具建設性。

至於匯豐則指，1月份首7天日均賭收達6.29億元，在元旦3天假期日均訪客達13.3萬人，比2019年疫情前高出10%，當中一天更創17.5萬人次紀錄高位。儘管貴賓博彩的贏率跌至2.6%至2.7%，低於正常水平，生意按月持平，但是中場博彩則錄按月5%增幅。其料拉勻全個1月份，賭收可以介乎174億至185億元，日均則達5.9億元。其從業界反映意見得知，農曆新年預訂情況不俗。隨著當局對機場經港珠澳大橋過來的訪客派優惠券，加上最近恢復往來九龍至氹仔航線，及輕軌接通媽閣，相信有助人流及便利旅客。

富瑞最新報告稱，其最近派員到當地實地考察，了解到除了餐飲稍旺之外，賭場及商場相對較靜，往來港澳的船隻亦未見爆滿，並多上年紀訪客訪澳。在眾賭場中，其觀察到，仍以威尼斯人及澳門銀河最旺場，上葡京則較過往旺。該行稱，料市場對內地市場的憂慮紓緩，濠賭股表現仍然差於大市。瑞銀在跟進36間澳門酒店預訂的情況觀察到，現時酒店房間水平約為每晚2100元，和去年12月初水平一致。到新春檔期，叫價則增至每晚8000元，和去年十一黃金周同一水平。

濠賭股普遍上升，升幅最多為美高梅（2282），升幅達2.1%。

 

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