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免費機票｜HK Express 1.9萬張免費機票10點開搶 包括東京、大阪、首爾等13航點

香港快運（HK Express）於社交平台公布，今日(10日)上午10時起會以先到先得方式送出超過 19,000 張由香港國際機場贊助的免費來回機票予通常居住於香港人士，參加者可獲由香港國際機場出發至多個亞洲航點的免費來回機票。

指定搶飛網站：wow.hkexpress.com/hk/zh-hk/ 

HK Express提醒，由於輪候人數會較多，請耐心等候，切勿閉瀏覽器。

HK Express昨日傍晚6時公布，「賞你飛」活動包括3個國家的13個航點，分別有日本東京（成田機場及羽田機場）、名古屋、鹿兒島、福岡、大阪、沖繩、高松；韓國首爾、釜山、濟州；泰國曼谷、布吉。要留意的是，免費機票旅遊期限由2024年1月15日至2024年7月11日，旅客須於2024年7月11日完成旅程。

有關機票由香港國際機場贊助，不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。機票以先到先得的形式送出並以系統紀錄為準。每位參加者最多可以贏取一張來回機票，數量有限。另外，是次活動亦不適用於香港快運的手機應用程式

四步搶免費機票：

【步驟1 】在活動網站的指定搜尋欄選擇航點、旅遊日期。（活動只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票）

【步驟2】選擇心儀航班，並填寫乘客資料以確認參加資格。

【步驟3】加購航班附加服務（寄艙行李額、座位、餐飲，以及U-First優先服務等），確認機票細項，並繳付稅項、附加費及其他費用。

【步驟4】完成訂單後，收到行程確認電郵。

 

 

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