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郭明錤：蘋果Vision Pro規格及軟體勝同業　料很快售罄

蘋果(美：AAPL)早前發表全新「混合實境」（mixed reality）頭戴裝置Vision Pro。知名分析師郭明錤表示，Vision Pro配備的MR/XR規格與軟體顯著超越產業平均水準，估計使用者對此產品的第一印象應相當驚艷，相信很快就可銷售一空。

郭明錤表示，Apple在去年6月發表Vision Pro時，對技術做了很好的展示，但沒有說明更重要的產品定位與關鍵應用。如果Apple能在預購或發售前提供更多產品定位與關鍵應用的相關訊息，有利延長銷售熱潮與吸引更多開發者。

他又指，憑藉Apple核心粉絲與重度用戶的需求，Vision Pro開始預購或發售後，應該很快就可銷售一空並顯示更久的出貨時間。若沒有，則代表Vision Pro可能需要花更久時間才能取得成功，不利Apple與相關供應鏈的短期股價表現。

郭明錤表示，Vision Pro配備的MR/XR規格與軟體顯著超越產業平均水準，可預期發售後在網路上可普遍見到對Vision Pro使用者體驗的高度評價。然而，新鮮感退潮後的需求熱度能否持續更為重要，這取決於Vision Pro的產品定位與關鍵應用是否清楚與正確。

許多投資人期待的低價版與第二代版本目前都還沒正式開案，故短期內難成為交易主題。不過，Vision Pro的市場反應應可幫助Apple迅速決定接下來的新款機種計劃，此為今年的觀察重點。

 

 

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