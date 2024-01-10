moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日本11月薪酬增速大幅放緩 日經225升1.8% 創近34年高

日本公布的數據顯示，11月名義現金收入按年增長0.2%，較10月份1.5%的增速大幅放緩，市場預期為增速持平。實際薪資下跌3%，跌幅遠超市場普遍預期的2%。彭博社報道，數據將支持本月保持政策超寬鬆的理由，但不太可能影響經濟學家對未來幾個月加息的預期。

報道指，日本央行眼下正在尋找薪酬增速與價格漲幅之間良性循環的證據，而這是貨幣政策正常化的先決條件。

日本央行行長植田和男密切關注薪資趨勢，以尋找跡象判斷是否有足夠動能促使央行可持續實現2%通脹目標。

日本央行同時亦正等待年度薪酬談判情況，預計將在3月份進入關鍵時期。日本最大工會聯合會敦促企業原則上加薪至少5%。植田和男上月接受NHK採訪時表示，即使在不掌握中小企業薪資談判全部結果的情況下，日本央行也有可能做出一些決定。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.28%，低見5.3949，是2024年1月8日5.3908後最弱。現報5.3973元，貶值0.23%，連續第2日貶值，累計0.0153。

日股上升，日經225現升1.8%，曾升最多1.89%，高見34402.45點，是1990年3月1日34587.86點後最高。

 

其他報道

郭明錤：蘋果Vision Pro規格及軟體勝同業　料很快售罄

高盛料MSCI中國、滬深300今年回報率逾17%

印度加派軍艦部署在阿拉伯海

摩通：中植破產不會引發系統性風險

免費機票｜HK Express 1.9萬張免費機票10點開搶 包括東京、大阪、首爾等13航點

波音甩門︱波音CEO：承認錯誤 以透明方式處理

國泰：已完成航班整合 1月及2月日均取消12班航班 逾96%受影響乘客獲安排轉乘

恒指低開46點 科指跌0.2% 續見13個月低

港股ADR跌87點 夜期低水45點 美期亞股個別發展

美的置業購合景泰富合資項目 合景蝕1.6億

道指跌157點 納指連升3日 SEC澄清未批比特幣ETF

北水增持盈富 減持農行