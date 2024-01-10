報道指，日本央行眼下正在尋找薪酬增速與價格漲幅之間良性循環的證據，而這是貨幣政策正常化的先決條件。

日本央行行長植田和男密切關注薪資趨勢，以尋找跡象判斷是否有足夠動能促使央行可持續實現2%通脹目標。

日本央行同時亦正等待年度薪酬談判情況，預計將在3月份進入關鍵時期。日本最大工會聯合會敦促企業原則上加薪至少5%。植田和男上月接受NHK採訪時表示，即使在不掌握中小企業薪資談判全部結果的情況下，日本央行也有可能做出一些決定。

每百日圓兌港元曾貶值最多0.28%，低見5.3949，是2024年1月8日5.3908後最弱。現報5.3973元，貶值0.23%，連續第2日貶值，累計0.0153。

日股上升，日經225現升1.8%，曾升最多1.89%，高見34402.45點，是1990年3月1日34587.86點後最高。

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