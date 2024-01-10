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港元拆息全線向下 1個月息見兩個月低 港元貶值見近兩周最弱

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌5.96點子至4.84625%，是2023年11月7日後最低，當日報4.83792%。對上一次終止2連升是2024年1月05日，當日拆息報4.87071%。中長線拆息續見至少3個月低。

港元現報7.8177元貶值16點子，曾貶值最多17點子，貶值至7.8178元，是2023年12月29日7.8178元後最弱。亦曾升值最多10點子，報7.8151元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌75.3點子至3.86833%；1星期HIBOR跌26.63點子至4.50929%；2星期HIBOR跌18.76點子至4.63649%。均為2023年12月15日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌7.04點子至4.87738%，是2023年9月12日後最低；6個月期HIBOR跌7.26點子至4.87952%，是2023年9月4日後最低；12個月期HIBOR跌6.91點子至4.88524%，是2023年6月13日後最低。

美元指數現報102.538貶值0.032點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45219%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5586%，終止單日擴闊，利差是2024年1月02日後最窄，當日差距為-0.4776%。

對上一次終止單日擴闊，是2024年1月04日，當日利差報-0.567%。

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