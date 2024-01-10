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世界銀行料全球經濟增長創逾30年最弱 下調中國經濟增速

世界銀行發布《全球經濟展望》報告，預計2020-2024年全球經濟將增長2.2%，創1990年代初以來最弱表現，四分之一的發展中經濟體比新冠疫情前更窮。上調今年美國經濟增速，下調中國經濟增速。

世界銀行預計，2024年全球經濟增長將連續第三年放緩，至2.4%，低於去年的2.6%，與6月的預測持平；預計全球經濟增長在2025年升至2.7%，較先前預測下調0.3個百分點。

世界銀行預計，今年美國經濟增速將從去年的2.5%放緩至1.6%，這兩個預測值分別被上調1.4個百分點和0.8個百分點；預計今年中國經濟增速將從去年的5.2%放緩至4.5%，分別被下調0.4個百分點和0.1個百分點

世界銀行又預計，今年全球商品和服務貿易將增長2.3%，相比2023年的增速為0.2%。儘管增長加快，但由於中國和投資的增長弱於預期，對2024年的預估較6月份時下調了0.5個百分點

預計今年全球通脹將放緩至3.7%，2025年將放緩至3.4%，仍高於疫情前2015-19年的平均水平，但更接近央行的通脹目標。

世界銀行表示，當前全球經濟增速低於前幾十年，因為疫情後的反彈受到高利率、貿易疲軟和地緣政治緊張局勢的拖累，而這些逆風將對開發中國家造成最為嚴重的打擊。

世界銀行首席經濟學家Indermit Gill表示，「如果不進行重大調整，2020年代將成為白白浪費機會的十年」，如此疲軟的短期增長將使許多最貧窮的國家「負債累累且近三分之一的人口難以獲得食物」。

 

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