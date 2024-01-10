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恒指半日跌67點 暫連跌7日 科指跌0.4% 北水續流入

聯儲局提早減息預期降溫，亞股普遍向下，日圓貶值下，日股逆市上升。世銀下調中國經濟預測，不過市場認為內地下周將降準，另外，高盛亦料MSCI中國、滬深300今年回報率逾17%。恒指暫連跌7日，累計跌924.72點，對上一次連跌7日是2023年8月21日。

恒指今早低開46點，高位升57點，低位跌151點，高低波幅209點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為21.3%，下跌為28%，無升跌為50.68%。

恒指半日跌67點或0.42%，報16122點，曾低見16038.21點，是2023年12月11日15972.31點後最低。大市成交金額383億元；國指跌16點或0.3%，報5433點。恒生科技指數收報3439點，跌0.43%，低見3409.79點，是2022年11月28日3313.73點後最低。

藍籌股成交金額169.82億元，佔大市成交44.33%；科指成份股成交金額93.13億元，佔大市成交24.31%；國指成份股成交金額133.42億元，佔大市成交34.83%。

24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.09%，至82.97億元，佔大市成交21.66%。牛熊證成交金額33.51億元，減少18.29%；窩輪成交金額49.45億元，減少7.32%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、美團（3690）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌32隻升，46隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升6.46%，收報14.18元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌4.12%，收報13.04元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報30.1元，升2.03%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報58.65元，跌4.4%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入7.54億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出4.62億元人民幣，終止單日流入。

國泰（0293）：已完成航班整合 1月及2月日均取消12班航班 逾96%受影響乘客獲安排轉乘。收報8.11元，跌1.1%。

美的置業（3990）購合景泰富（1813）合資項目，合景蝕1.6億。美的置業收報4.9元，跌0.2%。

合景泰富（1813）創上市新低，見0.485元，收報0.5元，無升跌。

中遠海控（1919）發盈警，股東應佔淨利潤按年大減逾78%。收報7.62元，跌4.99%。

恒大（3333）反駁並對GMT質疑其從未盈利過的論據存疑，重申此前未遭羅兵咸發保留意見。收報0.209元，跌2.34%。

丘鈦（1478）上月攝像頭模組銷售按年升近6%。收報3.71元，升0.82%。

蔚來（9866）李斌：去年表示未達標，未來需要把每一分錢都用好。收報58.65元，跌4.4%。

中人壽（2628）去年保費收入增4.3%。見52周低8.83元，收報8.87元，跌2.31%。

東風汽車（0489）去年汽車銷量跌15%至209萬輛。收報3.46元，跌0.57%。

Okura（1655）將一長崎市彈珠機店結束轉做收租。收報0.425元，升6.25%。

中國地利（1387）遭入稟索賠35.4億元，另判須還11.8億元逾期貸款。停牌。

東方海外（0316）上季總收入跌49%至16.2億美元。收報106.9元，跌1.29%。

阿里（9988）減持快狗（2246）至7.9%。阿里收報69.4元，跌0.5%。快狗（2246）收報0.54元，跌1.82%。

舜宇（2382）去年12月手機鏡頭出貨量按月跌近一成。收報61.6元，升0.41%。

破頂股表現

破頂股包括，中國有色礦業（1258）創上市新高，見5.58元，收報5.37元，跌2.01%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.82元，收報2.73元，升12.35%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見5.03元，收報5.02元，升10.82%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.62元，收報0.35元，跌33.96%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8650元，收報8650元，升0.1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1060.8元，收報1060.8元，升0.09%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1037.8元，收報1037.75元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見18.01元，收報18.01元，升1.29%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1106.6元，收報1106.6元，升0.03%；山西安裝（2520）創上市新高，見2.39元，收報2.36元，升5.36%；長久股份（6959）創上市新高，見7.71元，收報7.45元，升7.81%；京城佳業（2210）創52周高，見4.11元，收報3.95元，升1.28%；神華（1088） 創52周高，見28.95元，收報28.75元，升0.88%；神華（1088）創52周高，見28.95元，收報28.75元，升0.88%；南戈壁（1878）創52周高，見4.79元，收報4.35元，跌1.81%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見5.23元，收報5.13元，跌0.77%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.335元，收報0.335元，升3.08%；大同集團（0544）創52周高，見0.2元，收報0.2元，升4.17%；鄭煤機（0564）創52周高，見9.5元，收報9.38元，升4.57%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升9.31%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見28.95元，收報28.75元，升0.88%。

破底股方面

49隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.83元，收報2.86元，無升跌；合景泰富（1813）低見0.485元，收報0.5元，無升跌；萬科（2202）低見6.48元，收報6.49元，跌1.07%；廣汽集團（2238）低見3.34元，收報3.4元，升0.29%；萬國數據（9698）低見7.08元，收報7.18元，跌0.55%；中國飛鶴（6186）低見3.86元，收報3.88元，跌1.02%；優然牧業（9858）低見1.37元，收報1.38元，跌0.72%；潤泥（1313）低見1.45元，收報1.46元，跌3.31%；天利控股集團（0117）低見0.25元，收報0.25元，跌37.5%；豐德麗控股（0571）低見0.105元，收報0.105元，跌4.55%。

123隻股份創52周低，其中十隻包括，李寧（2331）低見17.16元，收報17.58元，無升跌；新城發展（1030）低見1.07元，收報1.1元，升0.92%；龍光地產（3380）低見0.55元，收報0.57元，無升跌；越秀地產（0123）低見5.37元，收報5.4元，跌0.92%；粤海置地（0124）低見0.54元，收報0.54元，跌3.57%；中金（3908）低見10.1元，收報10.16元，跌1.17%；廣發証券（1776）低見8.26元，收報8.34元，跌1.53%；信德（0242）低見0.87元，收報0.87元，跌2.25%；莎莎國際（0178）低見0.91元，收報0.92元，跌2.13%；大快活（0052）低見8.79元，收報8.79元，跌2.98%。

異動股

上升異動股，包括，鈞濠集團（0115）收報0.174元，升74%；中國順客隆（0974）創52周高，見2.18元，收報2.1元，升37.25%；長城天下（0524）收報0.325元，升35.42%；悅達國際控股（0629）創52周高，見0.335元，收報0.3元，升28.21%；宏基集團控股（1718）收報1.47元，升19.51%；偉能集團（1608）收報0.405元，升19.12%；富通科技（0465）收報0.241元，升18.72%；興業物聯（9916）收報0.6元，升17.65%；秀商時代控股（1849）收報0.094元，升17.5%；中國管業（0380）收報0.103元，升15.73%。

下跌異動股，包括，天利控股集團（0117）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌37.5%；宋都服務（9608）創上市新高，見0.62元，收報0.35元，跌33.96%；東方大學城控股（8067）收報0.27元，跌26.03%；IBI GROUP HLDGS（1547）創上市新低，見0.135元，收報0.155元，跌24.02%；中國三三傳媒（8087）收報0.092元，跌23.33%；中國數字視頻（8280）收報0.034元，跌22.73%；晉安實業（2292）平上市低位0.81元，收報0.81元，跌22.12%；亞太金融投資（8193）創上市新低，見0.105元，收報0.105元，跌21.64%；脈資資源（8186）收報3元，跌20.84%；中國疏浚環保（0871）收報0.08元，跌15.79%。

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