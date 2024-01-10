聯儲局提早減息預期降溫，亞股普遍向下，日圓貶值下，日股逆市上升。世銀下調中國經濟預測，不過市場認為內地下周將降準，另外，高盛亦料MSCI中國、滬深300今年回報率逾17%。恒指暫連跌7日，累計跌924.72點，對上一次連跌7日是2023年8月21日。