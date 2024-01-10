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被指累美證交會X賬戶被入侵 馬斯克公布SEC「密碼」反擊

就美國證交會（SEC）表示，其社交媒體賬號X被入侵及發布批准比特幣ETF發行帖文一事，其後有美國傳媒指是社交媒體X被入侵，而非SEC賬戶被入侵，馬斯克表示無奈，又笑言SEC的X賬戶密碼是「LFGDogeToTheMoon」（狗狗幣衝上月球）。

SEC的官方X帳號今日凌晨突然發布批准比特幣現貨ETF並可進行交易的「假消息」後，事件引發軒然大波，及後CNBC報道，是X平台遭入侵，而非SEC賬戶被入侵。

就旗下社交媒體平台被指控遭入侵，馬斯克在回應一則帖文是表示「That's how the legacy media runs」（這就是傳媒的操作），間接否認X平台遭入侵。

他其後又在一則猜測SEC官方X帳號的密碼帖文回應，嘲諷SEC的X賬戶密碼是「LFGDogeToTheMoon」（狗狗幣衝上月球）。狗狗幣據報一直獲得馬斯克資助開發，馬斯克亦曾透露大手買入狗狗幣，被視為「狗狗幣之父」。

社交媒體平台X其後證實賬號＠SECGOV（美國證交會官方賬號）遭到黑客入侵。美國證交會賬戶據報未啟用雙重認證。

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