不過龍湖作為「白名單」房企，銀河聯昌認為龍湖的低資產負債率和再融資能力得到了監管機構的支持，故此並不過分擔心其流動性狀況。此外，龍湖已經償還了部分離岸債務，尚有相當於160億元人民幣的離岸銀團貸款於2025年到期外，在2027年之前再無離岸美元債到期。

據銀河聯昌指，該160億元人民幣離岸銀團貸款，2025年上下半年各須償還80億元人民幣。而據該行了解，龍湖將一如既往計劃於2024年下半年及2025年上半年提前償還各80億元人民幣。

據指，龍湖將為銀團貸款進行再融資，但管理層看來較為不利，因融資成本可能會很高，可能達一個月HIBOR加190基點，達到6.75%﹔而在國內將資金匯出，則龍湖在內地有更多的信貸額度，以及可以低於4%的融資成本。

該行重申對龍湖「增持」的評級，惟將目標價由19元，下調至16元，原因是毛利率及銷售下調的預測，龍湖亦是該行在民企內房中的首選。

銀河聯昌表示，鑒於行業景氣持續疲軟，認為龍湖的2023年12月的銷售額可能會進一步下滑，並預測其2023財年的合同銷售額將按年下降14%至1,740億元人民幣，連續兩年下降。2024及2025財年則預期龍湖的合同銷售額將分別反彈4%和10%，主要受低基數影響。

該行又預期2023財年的龍湖住宅項目銷售的平均售價較預期低約10%-15%。同時，2023財年項目銷售的土地成本相對較高，主要因較多項目是在內房市場相對較好的2022年半年或之前獲得。

因此，該行預計龍湖的2023財年項目銷售的毛利訊僅為高個位或低雙位數，並預計 2023財年綜合毛利率將收縮6.6個百分點至14.6%，為上市以來的最低水平。該行預計龍湖的2024及2025財年的綜合毛利率將小幅提高至約18%，但仍遠低於2006至2021年的25至40%水平。

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