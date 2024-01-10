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許正宇：未來一年將於「一帶一路」沿線國家增兩間顧問辦事處

財經事務及庫務局局長許正宇的書面回覆立法會議員提問時表示，投資推廣署和香港貿易發展局會在2024至25年度內於「一帶一路」沿線（包括伊斯蘭國家）各增設兩間顧問辦事處，加強招商引資和貿易推廣工作。

許正宇回應立法會議員提問，如何吸引伊斯蘭國家投資者來港時表示，現時香港在全球的貿易網絡涵蓋128個國家，當中包括多個伊斯蘭國家。

就特區政府在海外設立的經濟貿易辦事處（經貿辦）而言，香港駐雅加達經貿辦及香港駐迪拜經貿辦涵蓋文萊、馬來西亞、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、巴林等伊斯蘭國家，有助香港加深對伊斯蘭國家的認識。投資推廣署和貿發局會在2024至25年度內於「一帶一路」沿線（包括伊斯蘭國家）各增設兩間顧問辦事處，加強招商引資和貿易推廣工作。

 

他又指出，政府將於本月24和25日與貿發局合辦「亞洲金融論壇」，匯聚來自包括伊斯蘭國家在內的全球政府、金融和商業界領袖，分享就全球經濟對亞洲金融和商業界帶來機會和挑戰的真知灼見，並設有「伊斯蘭金融：原則、實踐與全球影響」的討論環節，就有關伊斯蘭金融市場的發展進行交流。

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