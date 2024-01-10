韓國傳媒報道，韓國金融監督院在周一針對12間金融機構，就不當銷售恒生國指掛鈎產品展開調查。以上股票掛鈎證券（ELS）是固定收益掛鈎產品，回報與國指表現掛鈎，產品2021年發行，為期3年，一旦國指下跌35%至55%，本金會出現損失，國指現時較2021年2月高位12041點累跌55%，意味產品持有人可能在本月起開始出現虧損。
韓國金融監督院在去年11月和12月進行例行調查，發現相關金融機構違反守則，包括當時內地經濟受疫情影響，及對美關係相關的地緣政治緊張，令產品穩定性受影響，不過金融機構反而放寬銷售ESL的內部控制，銀行亦鼓勵職員銷售ELS產品，作為績效評估的一大部分，一些公司亦違失合同相關的重要文件。
據當局統計，現有國指掛鈎ELS產品餘額為19.3萬億元韓元（約1142億港元），當中約有一半的10.2萬億元韓元（603.78億港元）產品，會在今年上半年到期，另有5.2萬億元韓元（307.81億港元）產品會在下半年到期。持有者當中，有17.8萬億韓元（1053.66億港元）是零售客戶持有，當中有三成是65歲以上長者。
受查機構的包括最大ELS銷售商韓國國民銀行和韓國投資證券，以及新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行和農協銀行等。
韓國多間銀行在2019年亦曾因促銷高風險衍生掛鈎產品，需向投資者賠償八成損失，韓國金融監督院院長李卜鉉在記者會表示，雖然自行承擔風險是投資者的基本原則，但如果經歷上述事件後，企業仍忽視保護客戶的責任，企業不可避免地要為自己的行為承擔責任。
當局已在12月成立工作小組，負責調查和應對與香港指數相關ELS銷售情況，李卜鉉指因為預計未來幾天還會有相關經濟損失，當局已迅速啟動現場檢查，當他們解決因不當銷售和其他非法行為而產生的問題，當局將及時制定賠償指引。
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