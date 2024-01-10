金管局調查發現，張德安在事發時聘用他的認可機構不知情及沒有授權下，於2021年1月至2月期間，從該機構拿取20張總值2900元禮券。有關禮券原為認可機構送贈客戶的禮品，但張德安在沒有通知僱主下把若干客戶未領取的禮券據為己有。事件被揭發後，張德安承認其不當行為。他當時只使用了其中一張價值50元的禮券作個人用途，並交還了其餘禮券。

保監局認為張德安的行為超越了對與錯的道德界線，由此顯示他在擔任業務代表（代理人）期間，並非有關職位的適當人選，故此應向其採取相應的紀律行動。保監局在決定根據《保險業條例》第84條採取紀律行動時，已權衡所有相關情況，包括張德安承認他的不當行為；並使用了其中一張價值50元的禮券，將未使用的禮券交還予認可機構，包括認可機構當時未發現已遺失的禮券；張德安的個人情況、他過往並無其他紀律處分的紀錄；及傳遞訊息以防止類似行為的需要。保監局確認張德安在接納紀律行動上態度合作，讓有關事宜得以迅速解決。

保監局市場行為部主管郭家華表示：「一旦有人在專業領域中跨越了對與錯的界線，該界線便會開始變得模糊，直至有天該界線在一不留神之下被完全侵蝕。這種道德敗壞的後果可以是災難性的。正因如此，當有人的道德標準倒退，便必須馬上直斥其非並就其行為追究個人責任。適當地制訂和執行的紀律行動不但可懲罰不當行為，而且有助及時修正錯誤。這正是我們在此個案的目標。我們亦希望藉此重申穩健道德文化對保險業的必要性。」

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示：「是次執法行動展示金管局與保監局緊密合作而達至的成果，向業界和從業員傳達不會容忍不誠實行為的阻嚇信息。銀行及保險專業人員須充分了解操守標準，並從今次及其他相關個案中汲取經驗，共同為市場廉潔穩健及保障消費者作出貢獻。」

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