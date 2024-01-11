恒指今早高開56點或0.36%，報16154點，大市成交金額28億元；國指今早高開13點或0.25%，報5434點。恒生科技指數開市報3434點，升0.18%。非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推動大市。上升股份比例為5.75%，下跌為3.87%，無升跌為90.36%。