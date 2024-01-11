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恒指高開56點 10天線下試20天線 科指升0.18%

恒指今早高開56點或0.36%，報16154點，大市成交金額28億元；國指今早高開13點或0.25%，報5434點。恒生科技指數開市報3434點，升0.18%。非必需消費品、通訊服務、衛生保健股推動大市。上升股份比例為5.75%，下跌為3.87%，無升跌為90.36%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中移動（0941）、神華（1088） 拖累大市。

藍籌35隻升，23隻下跌，24隻無升跌。藥明生物（2269）升15%，報32.2元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌2.2%，報4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，5隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報22.1元，升1.38%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見7.01元，開市報7.01元，跌3.04%。

恒指10天線(16537.31點)下試20天線(16525.26點)。科指續低於主要平均線。

FAST RETAIL-DRS（6288）最快今日公布業績。無成交，報19.66元。

建業（0216）漢國旗下合營出資4239萬收購日本大阪酒店。建業無成交，報0.9元。漢國（0160）無成交，報1.49元。

廣聯工程（1413）委年僅25歲羅婷婷為執董，關翠玲即日請辭。無成交，報0.239元。

世紀聯合（1959）伙小桔新能源，拓大灣區新能源汽車充電賽道業務。無成交，報0.185元。

世茂（0813）去年賣樓收入跌五成。無成交，報0.56元。

港交所（0388）與西安市政府簽合作備忘錄，支持西安企業來港上市。開市報246元，升0.24%。

騰訊（0700）IEG據報推春筍計劃，料遊戲行業環境有改善。開市報280.6元，升0.14%。

傳快遞員工直播低價出售他人快遞，中通快遞（2057）：涉事網點已報警。無成交，報150.6元。

博華太平洋（1076）冀阻吊銷牌照聽證會司法申請被判敗訴。停牌。

莎莎（0178）第三季營業額升36%，離港人數多過入境影響銷售。開市報0.91元，無升跌。

HK Express航空準時率全球廉航排第三，國泰（0293）位列亞太第十。開市報8.05元，跌0.12%。

破頂股表現

破頂股包括，ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見15元，開市報15元，升9.81%；長久股份（6959）創上市新高，見8.01元，開市報8.01元，升0.25%；中國順客隆（0974）創52周高，見2.58元，開市報2.58元，升9.79%；南方美國國債20（3433）無成交，報77.96元。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.13元，開市報5.13元，升3.85%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括新城悅（1755）低見2.81元，開市報2.81元，跌0.71%；萬國數據（9698）低見7.01元，開市報7.01元，跌3.04%；中國飛鶴（6186）低見3.84元，開市報3.84元，跌1.29%；新城悅服務（1755）低見2.81元，開市報2.81元，跌0.71%；晉安實業（2292）低見0.75元，開市報0.75元，跌3.85%；萬國數據－ＳＷ（9698）低見7.01元，開市報7.01元，跌3.04%。

創52周低，包括，中銀香港（2388）低見19.68元，開市報19.68元，跌0.1%。

異動股

上升異動股，包括，藥明生物（2269）開市報32.2元，升15%；ＢＣ科技集團（0863）開市報9.1元，升13.75%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見15元，開市報15元，升9.81%；中國順客隆（0974）創52周高，見2.58元，開市報2.58元，升9.79%；泰凌醫藥（1011）開市報0.058元，升9.43%；龍皇集團（8493）開市報0.44元，升7.32%；德基科技控股（1301）開市報0.94元，升5.62%；藥明康德（2359）開市報78.1元，升5.47%；奇點國際（1280）開市報0.58元，升5.45%。

下跌異動股，包括，曠逸國際（1683）開市報0.08元，跌6.98%；同道獵聘（6100）開市報5.03元，跌5.98%；奧栢中國（8148）見52周低0.021元，開市報0.021元，跌4.55%；僑雄國際（0381）開市報0.086元，跌4.44%；四威科技（1202）開市報0.65元，跌4.41%；百濟神州（6160）開市報105.7元，跌4.26%；晉安實業（2292）創上市新低，見0.75元，開市報0.75元，跌3.85%；海通恆信（1905）開市報0.79元，跌3.66%；夢東方（0593）開市報0.193元，跌3.5%；萬國數據（9698）創上市新低，見7.01元，開市報7.01元，跌3.04%。

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