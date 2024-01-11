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前日本央行政策委員 料日央行最有可能4月加息 日股續創近34年高

彭博社報道，前日本央行政策委員會審議委員櫻井真稱，日本央行已做好充分準備來結束世界上最後一個負利率，而4月份是最有可能的時機，並指，「日本央行已萬事俱備」，「他們只是在等待一兩個經濟數據的東風」。

他認為，在當局仔細研究了3月薪資談判初步結果後，4月是最有可能加息的時機。看法與彭博社調查中大多數央行觀察人士一致。

不過，與市場不一致的是，加息後的正常化進程步伐將會緩慢。他表示，「日本央行只會慢慢來」，這與聯儲會和歐洲央行完全不同。他說，「日本經濟需要的是繼續實施適當水平的貨幣寬鬆政策」。

他預計央行短期利率的終點水平可能在0.5%左右，可能需要三四年才能達到，這意味著最初12個月只會加息一兩次。

他說，實施17年來首次加息，會讓市場在4月和5月像大派對一樣興奮。但隨著他們意識到隨後加息步伐將非常緩慢，熱度就會降低。

每百日圓兌港元曾最多0.28%，升值至5.3795，現報5.3764元，升值0.22%。

日經225指數曾升最多1.96%，高見35116.98點，是1990年2月23日35803.28點後最高。現報35104.2元，升1.92%。暫連升4日，累計升1815.91點，對上一次連升4日是2023年12月27日。

 

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