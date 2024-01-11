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港元拆息全線向下 1個月HIBOR見3個月低 12個月見半年低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌5.49點子至4.79131%，是2023年9月12日後最低，當日報4.61935%。

港元現報7.8177元升值18點子，曾貶值最多7點子，報7.8202元，亦曾升值最多34點子，報7.8161元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.54點子至3.76298%，是2023年12月15日後最低；1星期HIBOR跌16.29點子至4.34643%，是2023年9月12日後最低；2星期HIBOR跌6.01點子至4.57643%，是2023年9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.92點子至4.82816%，是2023年9月12日後最低；6個月期HIBOR跌5.28點子至4.82673%，是2023年8月31日後最低；12個月期HIBOR跌5.45點子至4.83071%，是2023年6月7日後最低。

美元指數現報102.255貶值0.107點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45001%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5442%，連續2日收窄，利差是2024年1月02日後最窄，當日差距為-0.4776%。

對上一次連續2日收窄，是2023年12月19日，當日利差報0.1499%。

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