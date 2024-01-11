港元現報7.8177元升值18點子，曾貶值最多7點子，報7.8202元，亦曾升值最多34點子，報7.8161元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.54點子至3.76298%，是2023年12月15日後最低；1星期HIBOR跌16.29點子至4.34643%，是2023年9月12日後最低；2星期HIBOR跌6.01點子至4.57643%，是2023年9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.92點子至4.82816%，是2023年9月12日後最低；6個月期HIBOR跌5.28點子至4.82673%，是2023年8月31日後最低；12個月期HIBOR跌5.45點子至4.83071%，是2023年6月7日後最低。

美元指數現報102.255貶值0.107點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45001%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5442%，連續2日收窄，利差是2024年1月02日後最窄，當日差距為-0.4776%。

對上一次連續2日收窄，是2023年12月19日，當日利差報0.1499%。

其他報道

藥明生物曾升19% 業務更新顯示積極進展

吉利控股減持富豪汽車

花旗撥備61億元遣散員工 另預留逾百億元對沖外匯敞口

華為停止在美國遊說活動

前日本央行政策委員 料日央行最有可能4月加息 日股續創近34年高

Citadel據報是唯一一間競購瑞信中國業務全球金融公司

搶人才︱深圳出招推動總部經濟 最高獎勵2000萬元吸引企業落戶

恒指高開56點 10天線下試20天線 科指升0.18%

據報美國政府「原則上」允許將已沒收俄羅斯資產 支付烏克蘭重建

港股ADR升21點 夜期高水53點 亞股升美期個別發展 迅銷業績

SEC批准11隻比特幣ETF

關注核心CPI 道指升170點 納指連升4日 金龍指數五連跌

北水增持鼎豐 減持南方恆生科技