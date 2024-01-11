集團現時在內地投資發展8個城市更新項目，全部位於核心城市如廣州、深圳等，總樓面面積達270萬平方米，可售資源總額估計達800至1,000億元。其中， 位於深圳龍崗區的188工業區的更新項目已經動工，預期於2025財年銷售。

此外，集團旗下K11的內地首個旗艦項目、坐落於深圳太子灣的K11 ECOAST，預計今年底開業。項目總建築面積近228,500平方米，涵蓋K11 Art Mall、K11 HACC多用途藝術展覽空間、K11 ATELIER辦公樓及Promenade海濱長廊等，落成後將為集團的收入和經常性租金收入帶來貢獻。

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