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花旗：恒指年中目標19,000點

花旗銀行研究部董事總經理、中國股票策略師劉顯達表示，由於公司每股盈利增長有所下調，且市場預期美國聯儲局開始減息，料今年上半年恒生指數目標為19,000點、全年目標19,800點。另看好互聯網及科技股、濠賭股、零售旅遊股、高息股等，首選銀河娛樂（0027），維持「買入」評級和70元目標價。

不過，他續稱中美脫鈎背景下，外資取態審慎，目前資金離開中港而流入日本、印度等股市的趨勢仍在，而且今年為「選舉年」，或會持續影響港股表現。

另一方面，劉顯達指今年中國經濟「平淡」，料全年GDP增長約4.6%。其中，消費將由4.3%跌至3.3%；基建投資維持1.5%；出口則由跌0.6%收窄至跌0.2%。他續稱，政府擬進一步推動科技技術、電動車和軟件研發的領域發展，以作長遠結構改變。

在MSCI中國指數方面，花旗上調能源股評級由「減持」至「增持」、電訊股則由「中性」至「增持」，主要由於高息回報率；下調內銀由「中性」至「減持」，因息率降低和貸款重新定價對企業盈利構成壓力。

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