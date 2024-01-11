不過，他續稱中美脫鈎背景下，外資取態審慎，目前資金離開中港而流入日本、印度等股市的趨勢仍在，而且今年為「選舉年」，或會持續影響港股表現。

另一方面，劉顯達指今年中國經濟「平淡」，料全年GDP增長約4.6%。其中，消費將由4.3%跌至3.3%；基建投資維持1.5%；出口則由跌0.6%收窄至跌0.2%。他續稱，政府擬進一步推動科技技術、電動車和軟件研發的領域發展，以作長遠結構改變。

在MSCI中國指數方面，花旗上調能源股評級由「減持」至「增持」、電訊股則由「中性」至「增持」，主要由於高息回報率；下調內銀由「中性」至「減持」，因息率降低和貸款重新定價對企業盈利構成壓力。

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