胡錫進表示，炒股最在意的是自己持倉表現是「跑贏」還是「落後」於大市，因為從中可知悉出他與大盤表現整體距離的拉大或縮小。

炒股已蝕逾6萬人幣 胡錫進：堅持A股會反彈 深信最終能整倉翻紅

他又指，對於一入市就撞上熊市但沒慌張，其信念就在於大盤終會回升到他半年前進入時的指數上方。「因為我買的總體上是些比較穩健的股票和基金，而且我的總跌幅雖然超過了滬指的跌幅，但是距離不是很大，所以大盤只要翻回去，我整倉翻紅就幾乎是篤定的。 大盤跌，我並不慌，但是當我個人的跌幅比大盤跌得多很多時，我會沮喪；而一旦我的跌幅小於大盤，比我當天上漲了，但是漲幅低於大盤帶給我的快樂 反而會更多。」

他又向網民總結自己的炒股心態。「如果大盤是跌的，我個人跌得少，我會為自己高興；如果大盤上漲，我個人漲得沒大盤多，我會為整個股市高興； 如果大盤是紅的，我個人漲幅比大盤還高，那我就會樂開花；只有大盤下跌，我個人跌幅又比大盤還重的時候，我才會想砸個盤子什麼的。」

對於今日A股收高，胡錫進對「大盤漲得有點少」感到可惜，期待接下來的日子裡能有一根痛痛快快的大陽線。

其他報道

澳博旗下澳娛綜合向員工派1個月薪酬的特別酌情獎金

大市全日沽空金額增14% 比率一周低 盈富沽空減17%

恒指收市升204點 三大指數升幅、成交齊創兩周高 北水轉流出54億 3周最勁

日企加薪幅度未定 據報本月日央行難結束負利率

財經花生︱fb群組浮現山姆「中伏」個案 護墊內層「側埋一邊」 氣炸鍋無反應

網民誤入詐騙網站訂PHD Pizza 慘遭盜用信用卡險失2.57萬元

耀才：機管局債券推「12免」

奧園重組獲本港法院批准

Google裁員數百人

中汽協：中國去年汽車產銷同逾3000萬輛 創新高

SBI被日本金融廳暫停部分業務 涉IPO操縱股價

瑞銀盧彩雲：香港將繼續維持財富管理中心的地位

花旗：恒指年中目標19,000點

新世界去年內地合約銷售逾134億人幣

【有片：埋身擊】倘美國通脹未如期回落 美匯指數或回升