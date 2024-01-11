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A股高收 胡錫進：大盤漲得有點少感可惜 冀有痛痛快快的大陽線

A股今日回勇，三大指數高收。去年年中成為A股股民的《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，「今天又得到了一份喘息，我的個人盤回漲3039元人民幣（下同），浮虧額也降回了57155元。」

胡錫進表示，炒股最在意的是自己持倉表現是「跑贏」還是「落後」於大市，因為從中可知悉出他與大盤表現整體距離的拉大或縮小。

炒股已蝕逾6萬人幣 胡錫進：堅持A股會反彈 深信最終能整倉翻紅

他又指，對於一入市就撞上熊市但沒慌張，其信念就在於大盤終會回升到他半年前進入時的指數上方。「因為我買的總體上是些比較穩健的股票和基金，而且我的總跌幅雖然超過了滬指的跌幅，但是距離不是很大，所以大盤只要翻回去，我整倉翻紅就幾乎是篤定的。 大盤跌，我並不慌，但是當我個人的跌幅比大盤跌得多很多時，我會沮喪；而一旦我的跌幅小於大盤，比我當天上漲了，但是漲幅低於大盤帶給我的快樂 反而會更多。」

他又向網民總結自己的炒股心態。「如果大盤是跌的，我個人跌得少，我會為自己高興；如果大盤上漲，我個人漲得沒大盤多，我會為整個股市高興； 如果大盤是紅的，我個人漲幅比大盤還高，那我就會樂開花；只有大盤下跌，我個人跌幅又比大盤還重的時候，我才會想砸個盤子什麼的。」

對於今日A股收高，胡錫進對「大盤漲得有點少」感到可惜，期待接下來的日子裡能有一根痛痛快快的大陽線。

 

 

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