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港股ADR跌111點 夜期低水73點 美期跌 亞股個別發展

美股向下，港股ADR跌111點或0.71%，報15771點，即月恒指夜期跌83點，報15793點，夜期低水73點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.12%，折合報279.24元；阿里巴巴（9988）跌0.66%，折合報67.95元；美團（3690）跌1.62%，折合報72.71元；匯控（0005）升0.51%，折合報59.4元；建行（0939）跌0.98%，折合報4.41元。

道期現跌0.045%；標期現跌0.02%；納期現跌0.01%。日本東證指數現升0.92%；韓國KOSPI指數現跌1.11%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.05%。

VIX指數隔晚升4.45%或0.59點，報13.84點。

紐油現跌0.63%或0.46美元，報71.94美元；布油現升0.17%或0.14美元，報78.29美元；金價現跌0.02%或0.5美元，報2027.94美元；LME 銅期貨隔晚跌0.31%或26.5美元，報8354.5美元。美國10年期債息現升0.28%或0.0114厘，報4.0695厘。

今日焦點股份可留意：

大眾金融（0626）全年盈利按年大減近96%至1438萬。

微盟（2013）擬分拆上海微盟到內地上市，估值不低於36億元人幣。

比亞迪（1211）20萬元人幣以上車型，未來可選配高階智能駕駛輔助系統。

澳門上季貴賓博彩增至127億元，中場博彩已超疫情前，賽馬收入僅餘800萬。

國泰（0293）：航機札幌機場地面與大韓航空航機碰撞，機上並無顧客及機組人員。

碧桂園（2007）聘畢馬威任境外債務重組主要財務顧問。

遠大住工（2163）去年新簽訂單總額約30億人幣。

中信資源（1205）盈警，料去年少賺最多60%。

赤子城（9911）料去年社交業務收入增長最多近兩成至30.5億人幣。

 

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