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恒指低開101點 科指跌0.95% 美團跌1.9% 萬國數據跌4.8%

恒指今早低開101點或0.64%，報15764點，大市成交金額19億元；國指今早低開41點或0.79%，報5301點。恒生科技指數開市報3294點，跌0.95%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.32%，下跌為7%，無升跌為89.67%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中移動（0941）、理想汽車（2015）、百度 （9888）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，59隻下跌，16隻無升跌。恒隆地產（0101）升1.96%，報10.42元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌1.96%，報72.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，17隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報21.8元，升1.4%；跌幅最大的是萬國數據（9698）創上市新低，見6.33元，開市報6.33元，跌4.81%。

恒指、科指續低於主要平均線。

鼎益豐（0612）：並未發布利好通知 不知道股價下跌原因。開市報0.9元，無升跌。

大眾金融（0626）全年盈利按年大減近96%至1438萬。無成交，報1.39元。

微盟（2013）擬分拆上海微盟到內地上市，估值不低於36億元人幣。開市報2.25元，升0.45%。

比亞迪（1211）20萬元人幣以上車型，未來可選配高階智能駕駛輔助系統。開市報205元，跌0.1%。

澳門上季貴賓博彩增至127億元，中場博彩已超疫情前，賽馬收入僅餘800萬。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報5.36元，無升跌。美高梅中國（2282）開市報10.44元，無升跌。澳博（0880）開市報2.3元，無升跌。永利澳門（1128）開市報6.24元，無升跌。銀河娛樂（0027）開市報39.9元，無升跌。金沙中國（1928）開市報21.5元，跌0.23%。

國泰（0293）：航機札幌機場地面與大韓航空航機碰撞，機上並無顧客及機組人員。開市報7.9元，無升跌。

碧桂園（2007）聘畢馬威任境外債務重組主要財務顧問。開市報0.68元，無升跌。

遠大住工（2163）去年新簽訂單總額約30億人幣。開市報2.51元，跌0.4%。

中信資源（1205）盈警，料去年少賺最多60%。開市報0.36元，跌2.7%。

赤子城（9911）料去年社交業務收入增長最多近兩成至30.5億人幣。無成交，報2.01元。

破頂股表現

破頂股包括，立基工程控股（1690）創52周高，見0.073元，開市報0.073元，無升跌；智中國際（6063）創52周高，見0.158元，開市報0.158元，升5.33%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來（9866）低見52元，開市報52元，跌4.15%；京東物流（2618）低見8.37元，開市報8.37元，跌1.3%；京東（9618）低見92.3元，開市報92.3元，跌1.18%；萬國數據（9698）低見6.33元，開市報6.33元，跌4.81%；京東健康（6618）低見29.45元，開市報29.45元，跌1.67%；百威（1876）低見12.28元，開市報12.28元，跌1.13%；麗豐控股（1125）低見1.55元，開市報1.55元，跌0.64%；紅星美凱龍（1528）低見1.92元，開市報1.92元，跌2.54%；百威亞太（1876）低見12.28元，開市報12.28元，跌1.13%；京東集團－ＳＷ（9618）低見92.3元，開市報92.3元，跌1.18%。

53隻股份創52周低，其中十隻包括，希慎（0014）低見14.1元，開市報14.1元，跌0.28%；長實集團（1113）低見36.75元，開市報36.75元，跌0.41%；中國平安（2318）低見31.5元，開市報31.5元，跌1.1%；阿里健康（0241）低見3.46元，開市報3.46元，跌1.14%；快手（1024）低見45.3元，開市報45.3元，跌1.41%；潤地（1109）低見24.1元，開市報24.1元，跌0.41%；平保（2318）低見31.5元，開市報31.5元，跌1.1%；蒙牛（2319）低見18.12元，開市報18.12元，跌1.63%；中銀香港（2388）低見18.7元，開市報18.7元，跌0.53%；龍湖（0960）低見9.4元，開市報9.4元，跌1.16%。

異動股

上升異動股，包括，中播數據（0471）開市報0.113元，升13%；中國順客隆（0974）開市報2元，升12.99%；奧栢中國（8148）開市報0.021元，升10.53%；樂華娛樂（2306）開市報1.38元，升8.66%；步陽國際（2457）開市報0.28元，升7.69%；希望教育（1765）開市報0.32元，升6.67%；卓航控股（1865）開市報0.049元，升6.52%；3D MEDICINES（1244）開市報6.78元，升6.1%；電訊首科（3997）開市報0.395元，升5.33%。

下跌異動股，包括，勵時集團（1327）開市報0.091元，跌10.78%；正道集團（1188）見52周低0.011元，開市報0.011元，跌8.33%；易還財務投資（8079）開市報0.051元，跌5.56%；萬國數據（9698）創上市新低，見6.33元，開市報6.33元，跌4.81%；萬勵達（8482）開市報0.041元，跌4.65%；中國民航信息網絡（0696）開市報12.2元，跌4.39%；蔚來（9866）創上市新低，見52元，開市報52元，跌4.15%；比亞迪電子（0285）開市報31.1元，跌4.01%。

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