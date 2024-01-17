恒指今早低開101點或0.64%，報15764點，大市成交金額19億元；國指今早低開41點或0.79%，報5301點。恒生科技指數開市報3294點，跌0.95%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為3.32%，下跌為7%，無升跌為89.67%。