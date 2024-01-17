國家統計局城市司高級統計師沈賑解讀指，12月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格較上月下降、年比有漲有降。

全文如下：

一、各線城市新建商品住宅銷售價格較上月下降、年比有漲有降

從按月看，12月份，一線城市新建商品住宅銷售價格較上月下降0.4%，降幅比上月擴大0.1個百分點。 其中，北京持平，上海上漲0.2%，廣州和深圳分別下降1.0%和0.9%。 二、三線城市新建商品住宅銷售價格較上月分別下降0.4%及0.5%，降幅比上月均擴大0.1個百分點。

從年比看，12月份，一線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.3%轉為下降0.1%。 其中，北京和上海分別上漲1.7%和4.5%，廣州和深圳分別下降3.0%和3.6%。 二線城市新建商品住宅銷售價格年增0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。 三線城市新建商品住宅銷售價格較去年同期下降1.8%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

二、各線城市二手住宅銷售價格較上月下降、年減幅擴大

從按月看，12月份，一線城市二手住宅銷售價格較上月下降1.1%，降幅比上月收窄0.3個百分點。 其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.2%、0.6%、1.5%和1.1%。 二線城市二手住宅銷售價格較上月下降0.8%，降幅比上月擴大0.1個百分點。 三線城市二手住宅銷售價格較上月下降0.8%，降幅與上月相同。

從年比看，12月份，一線城市二手住宅銷售價格年減3.5%，降幅比上月擴大0.6個百分點。 其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降2.2%、3.4%、5.2%和3.1%。 二、三線城市二手住宅銷售價格較去年同期分別下降4.0%及4.2%，降幅比上月分別擴大0.4和0.3個百分點。

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