2023年末全國人口為14.09億人，按年減少208萬人，是連續第二年下降，同時亦多過2022年末減少的85萬人為高。

2023年出生人口902萬，較2022年的956萬人低。2023年出生率為6.39%，較2022年的6.7%低，比率連續7年下跌。

2023年死亡人口1110萬人，2022年為1041萬人。2023年死亡率連續3年上升，升至7.87%，高過2022年的7.37%，為最近20年新高。

人口自然增長率為-1.48‰，是2022年轉為-0.6%後，連續第二年，數據顯示2003年至2021年，均為正數。

從性別組成來看，男性人口72032萬人，女性人口68935萬人，總人口性別比為104.49（以女性為100）。

從年齡組成來看，16—59歲的勞動年齡人口86481萬人，佔全國人口的比重為61.3%，分別按年減少1075萬人及0.7%；60歲及以上人口29697萬人，佔全國人口的21.1%，分別增加1693萬人及1.3%。其中65歲及以上人口21676萬人，佔全國人口的15.4%，分別增加698萬人及0.5%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口93267萬人，比上年末增加1196萬人；鄉村常住人口47700萬人，減少1404萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為66.16%，比上年末提高0.94個百分點。

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